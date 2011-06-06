-YUNANİSTAN VAZGEÇTİ, TÜRKİYE TALİP OLDU ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Türkiye, Yunanistan'ın daha önce kendisine verilen ve şimdi ekonomik sorunlar nedeniyle düzenleyemeyeceğini duyurduğu 2013 İşitme Engelliler Dünya Yaz Oyunlarına talip oldu. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Oktay Aktaş, daha önce Türkiye ve Yunanistan'ın talip olduğu ancak Defolimpik Komitesi tarafından Yunanistan'a verilen 2013 Yaz Oyunları için yeniden umut doğduğunu söyledi. Aktaş, ''Yunanistan, ekonomik sorunlar nedeniyle oyunları düzenleyemeyeceğini Defolimpik Komitesi'ne deklare etmiş. Yunanistan'ın düzenleyemeyeceğine yönelik resmi yazı bize ulaştı ve biz de hemen talip olduk. Biz ciddi olarak ilgilenebileceğimizi söyledik. Bize dokümanları göndermelerini istedik'' diye konuştu. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ile işbirliği içinde hareket ettiklerini dile getiren Aktaş, ''Biz düzenleyebileceğimize yönelik resmi başvurumuzu yaptık. Bir ay içinde belli olacak. Çünkü zaman kısa olduğu için yükümlülüklerimizi de bilmek istiyoruz. Üst komite yetkilileri önümüzdeki günlerde İzmir'deki tenis turnuvasına katılacaklar. Burada ikili görüşmelerimiz olacak. Oyunlara evsahipliği yapmak istiyoruz'' dedi. Aktaş, oyunların verilmesi durumunda İzmir, Ankara ve Mersin'de düzenlemeyi düşündüklerini belirterek, ''Mersin, 2013 Akdeniz Oyunları için hazırlanıyor. Ankara ve İzmir zaten hazır. Oyunları rahat bir şekilde düzenleyebileceğimize inanıyorum'' dedi. Maliyet konusunda da bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Aktaş, ayrıca normal oyunlardan farklı olarak İngilizce işaret dili bilen gönüllülere de ihtiyaç duyacaklarını dile getirdi.