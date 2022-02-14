Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti

Rusya'yla gerilim tırmanırken Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına da ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis'in katılımıyla toplantı düzenlendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın, Ukrayna'ya seyahat edilmemesini tavsiye ettiği belirtilen açıklamada, "Bu ülkede bulunan Yunan vatandaşlarına en kısa zamanda ülkeden ayrılmaları tavsiye ediliyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın Kiev Büyükelçiliğindeki personel sayısının asgariye indirildiği belirtilerek, Mariupol'deki Başkonsolosluk personelinin ise destekleneceği kaydedildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Joe Sullivan, cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın günler içinde Ukrayna'nın işgaline başlayabileceğini ifade etti. ABD istihbaratı, başkent Kiev'e de büyük bir saldırı yapılabileceğine inanıyor. Çok sayıda Batı ülkesi, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.