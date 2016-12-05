T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan üç darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeyecek

Çavuşoğlu, askerin teslim edileceğini söylemişti

05 Aralık 2016 20:27

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 askerden 3'ünün iade edilmemesina karar verildi. Yunan mahkemesi geri kalan 5 asker için kararı daha sonra verecek.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Yunanistan'dan beklentimiz tüm FETÖ üyelerinin iadesi için gereken çabayı ortaya koymasıdır" dedi.

Talepleri reddedilmişti

Dedeağaç Havalimanı'na iniş yaparak sığınma başvurusunda bulunan sekiz askerin yedisinin talepleri reddedilmişti. Ancak Yunanistan, darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesini isteyen Ankara'nın bu talebine yönelik kararını açıklamamıştı.

Reuters duyurdu

Reuters'ın haberine göre, Yunan mahkemesi söz konusu askerlerden üçünün Türkiye'ye iadesine karşı çıktı. Diğer beş askerle ilgili karar ise henüz verilmedi. Reuters, Yunan mahkemesinin kararını, askerlerin avukatı Stavrula Tomara'ya dayandırdı. Ajans daha sonra haberin mahkeme yetkililerince de teyit edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı: Beklentimiz iade edilmesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Yunanistan'dan beklentimiz tüm FETÖ üyelerinin iadesi için gereken çabayı ortaya koymasıdır" dedi.

Çavuşoğlu, "Teslim edilecek" demişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK içindeki askeri bir cunta tarafından yapılan darbe girişiminin başarısız olmasının ardından helikopterle Yunanistan'a giderek iltica talebinde bulunan 8 askerin Türkiye'ye teslim edileceğini söylemişti. Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı 8 hainin teslim edileceğini söyledi" demişti.

ETİKETLER

yunanistandarbeasker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24