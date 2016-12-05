Yunanistan üç darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeyecek

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 askerden 3'ünün iade edilmemesina karar verildi. Yunan mahkemesi geri kalan 5 asker için kararı daha sonra verecek.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Yunanistan'dan beklentimiz tüm FETÖ üyelerinin iadesi için gereken çabayı ortaya koymasıdır" dedi.

Talepleri reddedilmişti

Dedeağaç Havalimanı'na iniş yaparak sığınma başvurusunda bulunan sekiz askerin yedisinin talepleri reddedilmişti. Ancak Yunanistan, darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesini isteyen Ankara'nın bu talebine yönelik kararını açıklamamıştı.

Reuters duyurdu

Reuters'ın haberine göre, Yunan mahkemesi söz konusu askerlerden üçünün Türkiye'ye iadesine karşı çıktı. Diğer beş askerle ilgili karar ise henüz verilmedi. Reuters, Yunan mahkemesinin kararını, askerlerin avukatı Stavrula Tomara'ya dayandırdı. Ajans daha sonra haberin mahkeme yetkililerince de teyit edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı: Beklentimiz iade edilmesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Yunanistan'dan beklentimiz tüm FETÖ üyelerinin iadesi için gereken çabayı ortaya koymasıdır" dedi.

Çavuşoğlu, "Teslim edilecek" demişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK içindeki askeri bir cunta tarafından yapılan darbe girişiminin başarısız olmasının ardından helikopterle Yunanistan'a giderek iltica talebinde bulunan 8 askerin Türkiye'ye teslim edileceğini söylemişti. Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı 8 hainin teslim edileceğini söyledi" demişti.