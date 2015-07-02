Yunanistan Türkleri'nde ümit ve endişe bir arada



Yunanistan'da 150 bin kadar Türk, azınlık statüsüyle yaşıyor. Batı Trakya olarak adlandırılan bölgede yaşayan Türkler, ülkede baş gösteren ekonomik krizi en yoğun hisseden kesim. Çünkü bu bölge sadece Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın da en yoksul bölgelerinden biri. Halk genelde çiftçi. Sanayi yok denecek kadar az.

Bölgenin durumunu Yunanistan'da yayınlanan Millet Gazetesi'nin Gümülcine Temsilcisi Ramadan Molla, “Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz en çok Batı Trakya Müslüman Türk toplumunu etkiliyor. 150 bin dolayında Türk yaşıyor bu bölgede. Yunanistan 30 yıl önce AB'ye üye oldu, ancak bölgeye az yatırım yapıldı. Bundan dolayı ekonomik kriz en çok bu bölgeyi etkiledi” sözleriyle tanımlıyor.

Gençlerin işi zor

İskeçe'de bulunan Çınar adlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinden Necat Ahmet ise krizin en çok gençleri ve işsizleri etkilediğini söylüyor. “Derneğimize burs için yapılan başvuruların hızla artması ne kadar zor durumda olduğumuzu gösteriyor" diye konuşan Ahmet sözlerini, "Yeni mezun olan gençler, iş bulamayanlar, eğer birikmiş paraları yoksa, onlar için Yunanistan korkulu bir rüya oldu” diye sürdürüyor.

Umutsuzluğa kapılan gençlerin çareyi yurtdışına gitmekte aradığını ifade eden Necat Ahmet, ancak bunun da çözüm olmadığını belirterek, yaşanan hayal kırıklığını, “Sadece üniversite mezunlarına yüksek maaşlar ödeniyor Avrupa'da. Yüksek tahsilini tamamlamamış, diploması olmayanlar Hollanda'da domates veya çiçek seralarında, Almanya'da tersanelerde düşük ücretlere çalışıyorlar. Bunlar birkaç ay sonra geri dönüyor. Çünkü bin 200 euroyla gurbette geçinmek farklı, evinde 500 euroya geçinmek farklı” diyerek dilendiriyor.

Syriza hayal kırıklığı mı

Geçen seçimlerde büyük umutla iş başına gelen Syriza hükümetine tıpkı Yunan halkının çoğunluğu gibi Batı Trakya Türklerinin de umut bağladığını ifade eden Ramadan Molla, bugün gelinen sürecin beklentileri karşılamadığını belirtiyor. Molla, “Azınlık insanı Syriza hükümetine umut bağladı fakat ne yazık ki bugüne kadar gelinen süreçte Syriza Partisi kreditörler karşısında olumlu bir netice alamadı” diye konuşuyor.

Son seçimlerde Syriza Partisi'nden milletvekili seçilen Türk azınlıktan Mustafa Mustafa Pazar günü yapılacak referandumun bundan sonraki pazarlıklar açısından son derece önemli olduğunu belirterek, Türk azınlık da dahil Yunan halkından hükümete destek beklediklerini vurgulayarak şöyle devam ediyor:

“Görüşmeler çıkmaza girip, referandum kararı alındıktan sonra bir korku imparatorluğu yaşıyoruz. Bankaların tedbir olarak sınırlı para çekme imkanı tanıması neticesinde tüm Avrupa faktörlerinin ülke içerisindeki uzantılarının korkunç bir saldırısı söz konusu. Biz de referandumun demokratik bir olgu olduğunu, bunun Pazartesi günü başlayacak yeni görüşmelerde hükümetimizin ve halkımızın elinde bir avantaj olacağına inanıyoruz. Halkımızın kitlesel olarak önerilen ekonomik pakete hayır demesini istiyoruz.”

Vekilden "hayır" çağrısı

Milletvekili Mustafa Mustafa'nın referandumda “Hayır” oyu verilmesi yönündeki çağrısının Batı Trakya'daki Türk toplumunda nasıl algılandığı yönündeki sorumuzu gazeteci Ramadan Molla, “Batı Trakya Türkleri henüz karar vermiş değil, çünkü basında farklı farklı haberler çıkıyor” diye yanıtlıyor.

Molla bazı gazetelerin ‘evet' çıkması halinde Yunanistan'daki zor koşulların süreceğini, bazılarının ‘hayır' çıkması halinde ülkenin Avrupa'dan ve Euro Bölgesi'nden çıkarılacağını ve Drahmi'ye dönüleceğini yazdığını belirterek kafaların bir hayli karışık olduğunu söylüyor.

Türkiye'nin yardım teklifi

Yunanistan'da gözler Pazar günkü referanduma çevrilmişken, HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün geçen hafta dile getirdiği, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da desteklediği Türkiye'nin yardım önerisi konusunda Syriza Milletvekili Mustafa'nın düşünceleri ise şöyle:

“Ertuğrul Kürkçü yoldaşın önerisi bize moral verdi. Türk hükümetinin de buna destek vermesi bize güç verdi. Alman Parlamentosu'nda Gysi yoldaşın konuşmasını da duygulanarak seyrettik.”

Mübadeleyle Türkiye'den göç etmek zorunda kalan Heybeliada Rumlarının kurduğu Atina'daki Heybeliadalılar Derneği'nin Başkanı Periklis Bashalidis ise en çok işsiz kalan gençlere üzüldüğünü belirterek, Türkiye'den gelen yardım teklifini de sevinçle karşıladığını vurguluyor. 1945 doğumlu Bashalidis, “İyi bir hareket etti Davutoğlu, öyle değil mi? İyi bir laf söyledi” diye konuşuyor.