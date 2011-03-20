Yunanistan Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

T24 - Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, Japonya’da yaşanan felaketin ardından, Türkiye’nin deprem bölgesinde nükleer santral kurma fikrinin “anlamsız” olduğunu söyleyerek, Avrupa Birliği’nin müdahale etmesini istedi.





Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, Japonya’da yaşanan nükleer felaketin ardından Türkiye’nin deprem bölgesinde nükleer santral kurma fikrinin “anlamsız” olduğunu söyleyerek, AB’yi “bu konuyla ilgili harekete geçme”ye davet etti. Papulyas önceki gün yaptığı açıklamada “Japonya’da hepimizi sarsan bir depremin meydana geldiği bu zamanda, Türkiye’nin deprem bölgesi olan bir yere nükleer santral inşaa etmek istemesi çok anlamsız. AB, ön bahçemizde bir felaket yaşanmaması için duruma müdahale etmeli” dedi.



Akkuyu’ya ‘karşı kıyı’ dedi

“Yunanistan için turistik önemi de bulunan Rodos Adası’nın hemen karşı kıyısında yer alan Mersin’de” inşa edilmesi planlanan Akkuyu Nükleer Santrali’nin bir hata olduğunu söyleyen Papulyas, Başbakan Recep Erdoğan’ın konu hakkında düşünmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun da, itirazlarını iletmek için Erdoğan’ı aradıgğı öğrenildi. Başbakan Erdoğan, salı günü Rusya’da yaptığı açıklamada, “çok kısa süre içinde nükleer santral için ilk kazmanın vurulacağı”nı belirterek “Nükleer enerjide Rusya ile birlikte attığımız adım ki, artık haftalar sayıyoruz. Her şey tamam, kazma artık vurulacak” demişti.

Bu arada nisan ayının ikinci haftasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Türkiye dahil 50’den fazla ülkenin katılımıyla “Nükleer Güvenlik Zirvesi”nin toplanacağı öğrenildi. Zzirvede, ülkelerin nükleer faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunacağı, zirve sonunda hazırlanacak bir raporun da dünya kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.



Kafalar karışık

Erdoğan’ın açıklamasının ardından, coğrafi bir yanılgıya düşen Yunanistan açıklamaya “Mersin’in Akkuyu bölgesi Rodos adasının karşısında” diyerek tepki gösterdi. Fakat Papulyas’ın Akdeniz’e kıyısı bulunan Mersin’le karşılıklı olduğunu söylediği Rodos adaları Ege Denizi’nde bulunuyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı ve ülkenin saygın gazetelerinin (Etnos, Elefterotipiya) bu derece coğrafi hataya düşmeleri kafalarda soru işaretleri yarattı.





Yüzde 14’ünde risk yüksek

Dünya üzerinde faaliyette olan 400’ü aşkın reaktörün 62’si orta ve yüksek riskli deprem bölgelerinde bulunuyor. Wall Street Journal gazetesi Londra merkezli Dünya Nükleer Birliği ve ABD Jeoloji Kurumu’nun raporlarını analiz ederek deprem bölgelerine inşa edilmiş nükleer santralları ve risk durumlarını araştırdı.

- WSJ’ye göre şu an 400’den fazla reaktör faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 100’ü de inşa ya da planlama aşamasında. Bunların büyük bir bölümü Japonya ve Tayvan’da.

- Faaliyette olan reaktörlerin 48’i, yani yüzde 11’i orta riskli deprem bölgelerinde bulunuyor.

- Reaktörlerin yüzde 3’ü yani 14’ü de yüksek riskli deprem bölgelerinde yer alıyor. 14 reaktörün 10’u Japonya ve Tayvan’da bulunuyor. Diğerleri ise ABD, Slovenya ve Ermenistan’da. Ermmenistan’ın Iğdır’a 30 kilometre yakınında bulunan Metzamor Nükleer Tesisi’nde bir reaktör daha inşa edilmesi planlanıyor.