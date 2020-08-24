Yunanistan, Türkiye sınırındaki duvarı uzatacak

Yunanistan, Türkiye ile kara sınırındaki duvarı uzatacağı duyuruldu. Yapım maliyetinin 63 milyon Euro olduğu belirtildi.

Sputnik'in haberine göre; Yunanistan Hükümeti Sözcüsü Stelios Petsas, bugünkü basın toplantısında, “Hükümet, 2020 Mart ayında Evros’taki Yunan-Türk sınırında meydana gelen olayların ardından mevcut duvarı uzatma kararı aldı. Duvar, ordu ve polisin işaret edeceği noktalarda yapılacak” açıklamasında bulundu.

Petsas, “İnşaat projesi, ülkenin en büyük beş inşaat şirketinden dördüne ortaklaşa verildi. Projenin toplam maliyeti 63 milyon euro. Projenin teslimi bugünden itibaren 5 ila 8 ay arasında bölüm bölüm olarak yapılacak” ifadesini kullandı.

Halihazırda Yunanistan’ın Türkiye ile kara sınırının 12 kilometrelik bölümü yüksek metal duvar ile kapalı. Duvarın yaklaşık 40 kilometre uzatılması öngörülüyordu.