Yunanistan: Türkiye göçmenleri geri almıyor

Yunanistan, sığınma başvurusu reddedilen göçmenleri geri alması konusunda Türkiye'yi harekete geçirmesi için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na çağrıda bulundu.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, AB Komisyonu ve Frontex yetkililerine gönderdiği mektupta, şu anda Yunan adalarında sığınma başvurusu reddedilen bin 908 göçmen olduğunu belirterek, konuyla ilgili AB'nin yardımını istedi.

Pandemi gerekçe gösterilmişti

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatına göre, Türkiye yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen ve sığınma başvurusu reddedilen göçmenleri kabul etmekle yükümlü bulunuyor. Buna karşılık AB, geri gönderilen her Suriyeli için Türkiye'den bir Suriyeli göçmen alıyor. Bunun yanında AB, sığınmacılar için Türkiye'ye maddi destek sağlıyor.

Ancak Ankara, küresel koronavirüs salgını gerekçesiyle Mart 2020'den bu yana geri gönderilen göçmenleri kabul etmiyor. Mitarakis, Türkiye'nin geri dönüş sürecinde koronavirüs testi kullanabileceğini, ancak bunun yerine Ankara'nın yaklaşık 17 aydır iş birliğini reddettiğini söyledi. Bakan ayrıca, Atina'nın AB'yi Ocak ayında da aynı gerekçeyle yardıma çağırdığını, ancak bunun sonuç vermediğini hatırlattı.

Mitarakis, Yunanistan'ın, Türkiye'den hem göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini hem de yasadışı sınır geçişlerinin önlenmesiyle ilgili mülteci anlaşmasında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini söyledi.

'Geri dönüşlerin yeniden başlatılmasını destekliyoruz'

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan AB Komisyonu sözcüsü, "Komisyon, Yunanistan'ın karşılaştığı zorlukların farkında ve anlaşmanın uygulanması kapsamında Yunan adalarından Türkiye'ye geri dönüşlerin yeniden başlatılmasına yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam ediyor" dedi.

Yunan adalarında şu anda 6 bin 650 sığınmacının bulunuyor.