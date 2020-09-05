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"Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapılıyor" iddiasına TSK'dan yalanlama

05 Eylül 2020 21:05

Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileri, "TSK, Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıyor" haberini yalanlayarak, söz konusu sevkiyatın 2. Ordu Komutanlığının planlı çalışması olduğunu kaydetti.

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