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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan sınırına dikenli tel

Makedonya, Yunanistan ile güney sınırına dikenli tel çekmeye başladı.

28 Kasım 2015 14:08


Makedon askerleri, Yunanistan sınırına dikenli tel çekme çalışmalarına başladı ancak hükümet savaştan kaçıp Batı Avrupa'ya yönelen sığınmacıların geçişini engelleme gibi bir planlarının olmadığın duyurdu.

Askerler, soğuk, çamurlu zemine, Macaristan'ın güney sınırlarına çektiğine benzer 3 metre uzunluğunda metal direkler yerleştirdi.

Çatışmalardan kaçan Suriyeli, Afgan ve Iraklılar, Türkiye üzerinden botlarla Yunanistan'a ulaştıktan sonra Balkan sınırlarına akın ediyor.

Ancak Makedonya da dâhil bazı ülkeler son iki haftadır diğer ülkelerden sığınmacıları geri çeviriyor. Bu durum Makedonya-Yunanistan sınırında kaosa ve İranlı, Pakistanlı, Faslı ve diğer ülkelerden gelen insanların günlerce süren protestolarına yol açtı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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