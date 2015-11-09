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Sağlık

Yunanistan sigara tiryakiliğinde birinci

OECD tarafından yayımlanan rapora göre; Türkiye 11. sırada yer alıyor

09 Kasım 2015 12:37

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) raporuna göre dünyada sigara tüketiminin yaygınlığında Yunanistan ilk sırada yer alıyor. Türkiye ise sigara bağımlılığında 11. sırada.

OECD Bir Bakışta Sağlık 2015 Raporu'na göre; dünyada sigara kullanımının en yaygın olduğu ülke Yunanistan. Raporda dünyada yetişkinler arasında sigara içenlerin oranı Yunanistan'da yüzde 39'a ulaşırken bu ülkeyi yüzde 38 ile Endonezya ve yüzde 34 ile Letonya takip ediyor.

Türkiye ise yüzde 23,8 sigara kullanım oranıyla dünyada 11. sırada yer alıyor. Türkiye'de bu oranın 2000 yılında yüzde 32 olduğu belirtiliyor.

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