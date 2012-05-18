Yunanistan seçim kabinesini kurdu

Başbakanlığa getirilen kıdemli hakim Panayotis Pikrammenos geçici hükümetin tek görevinin ülkeyi seçime götürmek olduğunu söyledi.

Borç krizinin ardından siyasi krize giren ülkede 6 Mayıs'daki genel seçimle seçilen 300 milletvekili yemin töreni dolayısıyla bir gün için parlamentoda yerlerini aldılar.

6 Mayıs seçimleri uluslararası yardım paketlerinin koşulu olarak getirilen kemer sıkma önlemlerini destekleyen ana akım partileri cezalandırmıştı.

Yunanistan'a bu kurtarma paketleri kapsamında 2010 yılında 110 milyar euro, bu yılın başlarında da 130 milyar euro yardım sağlanmıştı.

Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması ihtimali, politikacıların ve bankerlerin ortalığı yatıştırmaya yönelik bütün açıklamalarına karşın, ortak para biriminin geleceği konusunda bir belirsizlik ve güvensizlik yaratıyor.

Son üç günü hep kayıpla kapatan Avrupa hisse senetleri bugün güne yine düşüşle başladı.



Seçim tahminleri



Yunanistan'da yapılan kamuoyu yoklamaları, kemer sıkma önlemlerine karşı çıkan sol blok Syriza'nın Haziran seçimlerinde en büyük oyu alacağına işaret ediyor.

Yunanistan'ın iki ana akım partisi Yeni Demokrasi ve Sosyalist Pasok 6 Mayıs seçimlerinden büyük kayıplarla çıktılar ama Yeni Demokrasi yine de en büyük parti konumunu korudu.

Geçen hafta yapılan koalisyon görüşmelerinde Yeni Demokrasi ve Pasok koalisyon oluşturmayı başaramadılar ve seçmene, kemer sıkma programlarına karşı politikaların ülkeyi Euro Bölgesi'nden çıkmaya zorlayacağı uyarısında bulundular.

Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Andonis Samaras "Önümüzde iki yol var. Ya Yunanistan'da herşeyi değiştireceğiz -ki bu değişen bir Avrupa içinde yapılacak değişikliklerdir, ya da eurodan ayrılma terörünü yaşayacağız. Bu Avrupa'nın dışında kalıp tecrit olmak ve şimdiye kadar inşa ettiğimiz herşeyin yıkılışına tanık olmak anlamına gelecek" diye konuştu.

Seçimlerden ikinci parti olarak çıkan ama koalisyon oluşturamayan sol blok Syriza ise, Yunanistan'ın Euro Bölgesinde kalmasından yana, ama "barbarca" diye nitelediği kemer sıkma önlemlerinin uygulanamayacağını savunuyor.

Syriza'nın lideri Alexis Tsipras dün BBC'ye verdiği mülakatta "Bizim tercihimiz kemer sıkma önlemlerine gitmeden Avrupa'da kalmaktır" dedi.

Tsipras, "Bir euroyu destekliyoruz, ama onu tahrip eden kemer sıkma politikalarını değil. Kemer sıkma önlemlerine devam edilirse, işte o zaman Euro Bölgesi'nin yok olacağı inancındayız" diye ekledi.

VPRC tarafından yayımlanan bir kamuoyu yoklamasına göre Syriza 17 Haziran'da yapılacak seçimlerde oylarını yüzde 16,8 den yüzde 20,3'e çıkaracak.

Aynı ankete göre Yeni Demokrasi'nin oyları yüzde 18,9'dan yüzde 14,2'ye, Pasok'unki ise yüzde 13,1'den yüzde 10,9'a gerileyecek.

(BBC Türkçe)



