Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'tan Makedonya çıkışı: Yunan halkının fikri alınmadan anlaşma onaylanmayacak

Yunanistan'da hükümetin küçük ortağı aşırı sağcı Bağımsız Yunanlar'ın (ANEL) lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos ülkesinin Makedonya ile imzaladığı 'isim değişikliği' anlaşmasına karşı çıktı. Kammenos, anlaşmanın Yunan kamuoyunun fikri alınmadan parlamentoda onaylanması girişimini engelleyeceğini söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Makedonya ile varılan isim anlaşmasının referandum veya seçimler yoluyla Yunan halkının onayına sunulması gerektiğini belirtti.

Makedonya'nın adının 'Kuzey Makedonya' olarak değiştirilmesini öngören anlaşma hakkında Kammenos şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre kötü bir anlaşma. Bu anlaşmayı kabul etmiyorum ve onu engellemeye çalışacağım."

"Ya seçim ya referandum"

"Açıkça belirtmek istiyorum ki bu anlaşma Yunan halkının fikri alınmadan onaya sunulmayacak. Bu da ya seçim ya da referandum yoluyla olur. Hükümette yer alan Bağımsız Yunanlar partisinin başkanı olarak bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum" diye konuştu.

Kammenos bu seçeneklerin sadece anlaşmanın parlamentoda basit çoğunluk yerine milletvekillerinin üçte ikisinin onayını alması ayrıca muhalefet partilerinin de desteklemesi halinde geçersiz olacağını vurguladı.

300 kişilik Yunan parlamentosunda hükümet, 145'i SYRIZA partisine ait olmak üzere 152 sandalyeye sahip.

Bu nedenle SYRIZA'nın anlaşmanın onayı konusunda basit çoğunluğu sağlamak için muhalefet partilerinin onayına ihtiyaç duyuyor. Ancak şu ana kadar muhalefet partileri anlaşmayı onaylayacakları yönünde bir işaret vermedi.

Yunanistan, Büyük İskender'in doğum yeri olan ve aynı adla Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan 'Makedonya' bölgesi üzerinde bir hak iddiası anlamına geldiği gerekçesiyle kuzey komşusunun isminin değişmesi gerektiğini savunuyordu. Geçen ay iki ülkenin hükümetleri arasında imzalanan anlaşma iki tarafta da bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

Yunanistan, Makedonya'nın aralarında anayasa değişikliğinin de olduğu bir dizi düzenlemeyi tamamlamasının ardından ad değişikliği anlaşmasını parlamentonunun onayına sunacak.

İsim değişikliği karşılığında Yunanistan'ın bu ülkeye AB ve NATO üyeliği yolunda koyduğu vetonun kaldırılmasında mutabık kalınmıştı.

Makedonya parlamentosu anlaşmayı onaylamış ancak muhafazakar Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov anlaşmayı imzalamamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu konuda veto yetkisi bulunmuyor.