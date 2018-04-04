Yunanistan Savunma Bakanı: 2 Yunan askerinin geri dönmesi için 15 yıl gerekebilir

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerini Türkiye’nin iade etmesi için Erdoğan’ın mahkemelere yaptığı müdahalelerden dolayı sürenin 15 yılı bulabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İktidar ortağı ANEL’in Genel Başkanı ve Yunanistan Milli Savunma Bakanı Kammenos gazetecilerle yaptı görüşmede “2 Yunan askerinin geri dönmesinin bir yıl gerekip gerekmeyeceği” şeklindeki soruya “Adaletin işlemediği ve mahkemelerin Sultan’ın emriyle çalıştığı bir ülkede Yunan askerlerinin macerası 15 yıl bile sürebilir” yanıtını verdi.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, Kammenos uluslararası hukuk ihlal edilerek iki Yunan askeriyle ilgili iddianame hazırlanmadığını belirtirken, “iki askerle ilgili olayın Türkiye tarafından önceden planlandığını ve geçmişte benzer vakalarda askerlerin beş dakika içerisinde geri döndüğünü” ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile iki asker konusunda iletişim kanalının olmadığını da dile getiren Yunanistan Milli Savunma Bakanı, Erdoğan’ı “deli” diyerek ağır ithamda bulundu.

Türkler tahrik etmek isteyebilir...

Türkiye ile aralarında gerçekten gerginlik olduğunu ifade eden Panos Kammenos “sıcak çatışma ihtimaliyle” ilgili bir soruya ise “Türkler tahrik etmek isteyebilir” ifadelerini kullanarak “Türk ordusunun bugün için hayal kırıklığı yaratan bir durumda olduğunu” savundu. Kammenos Yunan halkını yatıştırmadığının altını çizerken “Biz ciddiyiz. Ancak bu yemi yutmayacağız. Gerginlik oyununun oynamak niyetinde değiliz. Ancak tahrik olursa gerektiği şekilde cevap veririz” dedi.

İki Yunan askeriyle ilgili olarak Ankara’yla iletişime geçilmesi ihtimali hakkında Bakan Kammenos “Burada artık çıkıp alenen ABD’ye, Netanyahu’ya küfreden Erdoğan’dan bahsediyoruz. Adam tamamen delirmiş, kimle iletişim kuracaksın ki?” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı ayrıca Erdoğan’ın “Başbakan Aleksis Tsipras’ın kendisine Yunanistan’a kaçan 8 Türk askerini bırakacağı yönünde söz verdiği” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtirken “Hiç Tsipras Erdoğan’a 8 askeri verme sözü verir mi? Ona bizim demokratik bir ülke olduğumuzu ve bakacağımızı söyledi” şeklinde konuştu.

Yunanistan’ın iyi niyet hareketi olarak darbe girişimi sonrası 8 Türk askerinin Dedeağaç’a (Alexandroupoli) kaçmak için kullandığı helikopteri Türkiye’ye iade ettiğini söyleyen Kammenos “Bizden iltica talep eden 8 Türk askeri. ‘Bizi öldürmemeleri için koruyun’ diyorlar. Bu mesele iki Yunan askerinin meselesiyle aynı mı?” sorusunu yönelterek iki olayın birbiriyle ilişkilendirilmesine karşı çıktı.