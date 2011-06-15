-YUNANİSTAN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ ATİNA(A.A) - 15.06.2011 - Yunanistanda hükümetin mali reformlarını proteto etmek amacıyla başkent Atina'da gösteri yapan eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. Yunan Parlamentosu'nun bulunduğu ''Sindagma'' meydanında toplanan ve ''Kendinizi de borçlarınızı da alıp gidin'' şeklinde sloganlar atan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler de polise taş, sopa, plastik su şişesi benzeri cisimler fırlattı. Kendilerini ''iktidar karşıtı'' olarak adlandıran maskeli şahıslar ise güvenlik ekiplerine molotofkokteyli attılar. Bazı göstericilerin de bakan veya milletvekili taşıdığını sandıkları araçların sileceklerini kırmaya çalıştıkları, Başbakan Yorgo Papandreu'nun aracına ise yumurta fırlattıkları öğrenildi. Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının bugün gittikleri 24 saatlik greve katılan Yunan Devlet Televizyonu NET ile Atina Haber Ajansı (ANA) ise gelişmeleri aktarmak üzere yayına başladılar. Bu arada, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile dün görüşme talebinde bulunan Papandreu ise bugün Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı açıklamada, ülkenin kriz ile mücadelesinde herkesin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini, kendisinin ve hükümetinin de bu yolda ilerlediğini söyledi. Herkesin tüm gücüyle Yunanistan'ın kurtuluşu için çalışması gerektiğini belirten Papandreu, kritik bir dönemden geçildiğini ve kritik kararlar alınması gerektiğini de belirtti. Yunan medyası, hükümetin Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB)ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Troykası ile varılan paket anlaşma çerçevesinde hazırladığı orta vadeli bütçe planına tepkiler sürerken, Başbakan Papandreu'nun, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'tan olağanüstü görüşme talep etmesinin, erken seçim senaryolarını yeniden gündeme getirdiği değerlendirmesinde bulunmuştu.