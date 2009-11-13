Yunanistan sallandı!

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yunan basını, Atina Yerbilimleri Enstitüsü verilerine dayanarak verdiği haberlerde, depremin merkezüssünün, Atina'nın 70 kilometre kuzeyinde yer alan Halkida yerleşim birimi yakınlarında olduğunu duyurdu.



Saat 09.26'da kaydedilen depremin, Pire ile Atina kentlerinin de içinde yer aldığı Atika bölgesinin yanı sıra başkentin kuzeyinde bulunan Eğriboz yarımadasında hissedildiği belirtilen haberlerde, sarsıntının can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi.