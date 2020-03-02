Midilli yakınlarında sığınmacı taşıyan tekne alabora oldu, bir çocuk hayatını kaybetti

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Yunanistan'ın Midlli Adası yakınlarında 48 sığınmacıyı taşıyan bir teknenin alabora olduğu açıklandı. Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre olayda bir çocuk hayatını kaybetti

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın açıklamasına göre sığınmacılar sahil güvenlik botu yaklaştığında bilinçli olarak tekneyi alabora etti. Açıklamada, "insan kaçakçılarının sığınmacıların kurtarılması için sıklıkla bu tekniğe başvurduğu" belirtildi.

Kurtarma operasyonunda 46 kişinin kurtarıldığı ve 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuklardan birinin bilinçsiz olduğu aktarıldı.

AFP'nin sahil güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre çocuklardan biri hayatını kaybetti.

Suriye ordusunun 34 Türk askerini şehit ettiği saldırının ardından Türkiye, sığınmacıların Avrupa Birliği topraklarına geçişini önlemeyeceğini açıkladı. Yunanistan, sınırına gelen sığınmacılara sert müdahalelerde bulundu. Bazı sığınmacıların bot ve teknelerle Türkiye'den ayrılmaya çalıştığı görüntülendi.