Yunanistan Sağlık Bakanı: Ülke iki cephede mücadele veriyor; sınırdaki göç sorunu ve Koronavirüs

Yunanistan Sağlık Bakanı 1, Kastanies sınırına gitti. Burada Yunanistan'daki 380'i aşkın yeni tip Koronavirüs vakasından da bahseden Kikilias, "Ülke iki cephede mücadele veriyor. Biri sınırdaki göç sorunu diğeri ise ciddi kamu sağlığı sorunu olan Koronavirüs salgını" dedi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias dün Dedeağaç Hastanesi’nden sonra Kastanies sınırındaki askeri karakolu ziyaret etti. Ülkedeki gelişmelere ilişkin konuşan Kikilias, " “Ülke iki cephede mücadele veriyor. Biri sınırdaki göç sorunu diğeri ise ciddi kamu sağlığı sorunu olan koronavirüs salgını” dedi.

Kikilias, "Burada sınırda ordu, polis ve itfaiyede görev yapan çocuklarımızla büyük gurur duyuyoruz. Benzer şekilde doktor, hemşire ve tüm tıbbi personelimizle gurur duyuyoruz. Başaracağız. Bütün ülkenin bu iki büyük ve ciddi krizin etrafında kenetlenmiş olması muhteşem ve gurur verici” diye konuştu.