-Yunanistan referanduma gidiyor ATİNA (A.A) - 02.11.2011 - Yunanistan'da hükümet AB mali yardımıyla ilgili referandum düzenlenmesini onayladı. Hükümet sözcüsü Ilias Mosialos yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun referandumu onayladığını, mali yardımın ana hatları belirlendikten sonra referandumun mümkün olduğu kadar erken yapılacağını söyledi. AB mali yardımıyla ilgili referandum tarihinin bir ay önceye çekilebileceği de bildirildi. Yunanistan İçişleri Bakanı Haris Kastanidis, ''referandumun (Ocak ayından) daha önce Aralık ayında yapılması olasılığı bulunduğunu'' açıkladı. Daha önce referandumun büyük olasılıkla Ocak ayında yapılacağını söyleyen Kastanidis, referandumun, Yunanistan ve uluslararası ortaklarının mali planın ayrıntılarını planlanandan önce sonuçlandırmaları halinde Aralık ayında yapılabileceğini ifade etti.