"Yunanistan polisi sığınmacıları toplayıp zorla Türkiye'ye gönderiyor"

Sığınmacılar, avukatlar ve insan hakları aktivistleri, Yunanistan polisinin sığınmacıları bir araya toplayarak Türkiye'ye gitmeye zorladığı ve hukuksuz sınır dışı işlemleri yaptığını belirtti.

Wall Street Journal'ın özel haberine göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince göç politikalarını sertleştiren Yunanistan ülkedeki sığınmacıları bir araya getirerek zorla Türkiye'ye gönderiyor.

Avrupa ülkelerinin göçmenleri geri göndermesi vakalarını belgeleyen sivil toplum kuruluşu Sınır Şiddeti Gözlemleme Ağı'nın belgelerine göre, Mart sonunda bugüne en az 250 sığınmacı Yunanistan'dan zorla sınır dışı edildi. Kuruluşun saha koordinatörü Simon Campbell, "Türkiye'ye dönen çok sayıda sığınmacı konuşmadığı için sayı bundan çok daha yüksek" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünde (HRW) araştırmacı Nadia Hardman, küresel salgın sırasında dünyanın dikkati başka bir yerdeyken insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasının daha kolay olduğunu ifade etti. HRW, mart ayında yayımladığı bir raporda, Yunan yetkililerin sığınma başvurusunda bulunacaklara, Türkiye'ye geri göndermeden önce, tartaklama, kişisel eşyalarına el koyma, üzerlerinde sadece iç çamaşırlarıyla bırakma gibi oldukça sert taktikler uyguladığına işaret etti.

"Sınır dışı değil, geri püskürtme"

Konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan Mülteciler Konseyi Başkanı Dimitri Koros, "Bu bir sınır dışı değil, yasa dışı bir geri püskürtme" dedi ve yapılanların Cenevre Sözleşmesi ve Yunan yasalarına uymadığını söyledi. Yasalara göre, sınır dışı sürecinin alıcı ülkeyle koordine bir şekilde gerçekleşmesi gerekirken Koros ve ekibi Yunanistan'ın içinden zorla sınır dışı edilen 10'a yakın sığınmacıdan ifade aldıklarını açıkladı.

Yunan polisinin resmen sığınma talebinde bulunmamış mülteci ve göçmenleri hedef aldığına işaret eden Koros, Yunanistan'da bir ay boyunca kalmalarına izin veren resmi evraka sahip ve sığınma niyetini dile getirmiş kişilerin, ülke yasaları çerçevesinde sığınmacı olarak kabul edildiğini ve kanuni prosedür olmadan yasal olarak sınır dışı edilemeyeceklerini vurguladı.