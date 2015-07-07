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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan ortaklarını hayal kırıklığına uğrattı

Yunanistan beklentilerin aksine, Brüksel’deki Euro maliye bakanları zirvesinde borç krizinin çözümüne ilişkin yazılı yeni öneriler sunmadı.

07 Temmuz 2015 21:48


Avrupa Birliği diplomatlarının verdiği bilgilere göre, Brüksel'de Yunan hükümetinin Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) fonundan faydalanabilmesi için yeniden başvuru yapması bekleniyordu. Bunun için de Yunan hükümetinin Brüksel'e yeni reform önerilerini içeren bir mektup göndermesi gerekiyordu.

Ancak beklentilerin aksine Brüksel'deki Euro maliye bakanları zirvesine katılan Yunanistan Maliye Bakanı Öklid Tsakalotos'un mevkidaşlarını sadece sözlü olarak bilgilendirdiği, yazılı bir öneride getirmediği belirtildi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, geçen hafta Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan (ESM) 29 milyar euroluk kredi alabilmek için başvuruda bulunmuştu.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın yarın parlamentoda Yunanistan'ın içinde bulunduğu borç krizinin ele alınacağı bir oturuma katılacağını duyurdu. Schulz, Tsipras'ın bunu telefon görüşmesi ile teyit ettiğini açıkladı.

Brüksel'de kriz toplantısı

Euro Bölgesi maliye bakanlarının Brüksel’deki toplantısına Yunanistan’ın yeni maliye bakanı Öklid Tsakalotos'un yanı sıra Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Maro Draghi de katıldı.

Zirve öncesi açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble Yunanistan’a yeni bir tasarruf ve reform programı çerçevesinde mali yardım yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Bakan, “Ancak yeni bir program olmadan Euro Bölgesi içindeki bir ülkeye yardım yapılması olanağı yok” dedi. Şu ana kadar Yunanistan’ın herhangi bir program oluşturulmaması için başarı bir mücadele verdiğini belirten Bakan, Atina yönetiminin yeni önerilerini heyecanla beklediklerini belirtti.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Yunanistan’ın kurtarılması tartışmalarında sıkça dile getirilen borçların silinmesi önerisine ilişkin açıklamalar da yaptı. Bakan, “Avrupa anlaşmalarını tanıyanlar, borçların silinmesinin ‘Bailout yasağı’ kapsamında değerlendirildiğini bilirler” dedi. Bail out” adı verilen destek paketlerini yasaklayan ilke, Avrupa Birliği üyesi her ülkenin bütçe disiplinini kendisinin sağlamasını öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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