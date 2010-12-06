-YUNANİSTAN ORDUSU YÜZDE 25 KÜÇÜLECEK ATİNA (A.A) - 06.12.2010 - Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın gelecek yıl başlayacak ve beş yıl içinde tamamlanacak olan yeni planlaması çerçevesinde, Silahlı Kuvvetlerde yüzde 25'e ulaşan bir azaltıma gidilmesinin ve özellikle orta ile batı Yunanistan'da bazı birliklerin feshedilmesinin planlandığı belirtildi. Atina'da yayımlanan Elefterotipiya gazetesinin Savunma Bakanlığı çevrelerine dayandırdığı haberinde, sözkonusu plan çerçevesinde Kara Kuvvetleri'nde görev yapan personel sayısının 20 bin kişi azaltılmasının öngörüldüğünü yazdı. Bakanlık kaynaklarının, bugün görev yapmakta olan 93 bin personelin 75 bine indirilmesinin hedeflendiğini söylediklerini belirten gazete, buna paralel olarak 1. Ordu'daki 4 tümen, 7 tugay ve 7 alayın feshedilmesi kararı alındığının ifade edildiğini aktardı. Gazete, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde de daha düşük de olsa benzer bir uygulamaya gidileceğini, özellikle Hava Kuvvetleri'nde artık kullanılmayan havaalanlarında bulunan birliklerin yine feshi konusunun incelendiğini yazdı. Haberde, plan çerçevesinde, silahlı kuvvetler komutanlarından başlayarak, yüksek rütbeli subayların yani korgeneral ve tümgenerallerin sayısının etkili şekilde azaltılmasının düşünüldüğü de kaydedildi.