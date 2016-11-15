Yunanistan nefret pankartı için özür diledi

Yunanistan Futbol Federasyonu, Bosna Hersek maçında Srebrenitsa katliamına destek veren pankart açılması sebebiyle Bosna Hersek halkından özür diledi.

Yunanistan Futbol Federasyonu, 13 Kasım'da oynanan Yunanistan-Bosna Hersek maçında, Sırpların Boşnaklara nefret söylemi olarak kullandığı "Bıçak, tel, Srebrenitsa" yazılı pankartı taraftarların açması nedeniyle Bosna Hersek halkından özür diledi.

"Yunan misafirperverliğine hakaret"

Kendilerini özür dilemek zorunluluğunda hissettiklerini aktaran Yunanistan Futbol Federasyonu, konusu geçen pankartın sporun ruhuna ve Yunan misafirperverliğine hakaret niteliği taşıdığını vurguladı.

FIFA da konuyla ilgili bilgilerin toplandığını ve sürecin analiz edildiğini kaydetti.