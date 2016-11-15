T24 LogoT24 Logo
Spor

Yunanistan nefret pankartı için özür diledi

Yunanistan-Bosna Hersek maçında, Sırpların Boşnaklara nefret söylemi olarak kullandığı "Bıçak, tel, Srebrenitsa" yazılı pankart açılmıştı

15 Kasım 2016 13:30

Yunanistan Futbol Federasyonu, Bosna Hersek maçında Srebrenitsa katliamına destek veren pankart açılması sebebiyle Bosna Hersek halkından özür diledi.

Yunanistan Futbol Federasyonu, 13 Kasım'da oynanan Yunanistan-Bosna Hersek maçında, Sırpların Boşnaklara nefret söylemi olarak kullandığı "Bıçak, tel, Srebrenitsa" yazılı pankartı taraftarların açması nedeniyle Bosna Hersek halkından özür diledi.

 

"Yunan misafirperverliğine hakaret"

 

Kendilerini özür dilemek zorunluluğunda hissettiklerini aktaran Yunanistan Futbol Federasyonu, konusu geçen pankartın sporun ruhuna ve Yunan misafirperverliğine hakaret niteliği taşıdığını vurguladı.

FIFA da konuyla ilgili bilgilerin toplandığını ve sürecin analiz edildiğini kaydetti.

 

ETİKETLER

YunanistanBosna Herseknefret söylemiBıçaktelSrebrenitsa

İlgili Haberler

Yunan taraftarlardan nefret pankartı

Yunanistan-Bosna Hersek maçında, kale arkasında bir grup, Sırpların kullandığı "Bıçak, tel, Srebrenitsa" yazılı pankart açtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24