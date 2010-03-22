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Dünya

'Yunanistan mültecileri Türkiye'ye sürüyor'

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan'ı, deniz yoluyla gelen mültecileri zorla Türkiye'ye sürmekle suçladı.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan'ı, deniz yoluyla gelen mültecileri zorla Türkiye'ye sürmekle ve havayoluyla gelenleri kötü koşullarda hapsetmekle suçladı.

İnsan hakları örgütünün mülteciler raporunda, AB'nin iltica politikasını düzenleyen Dublin II yönetmeliğindeki boşluklar nedeniyle, mültecilerin "Yunanistan'da tuzağına düşerek himayesiz kaldığı" belirtildi.

Dublin II yönetmeliğinin tüm AB üyelerinin mültecilere eşit standartta koruma sunacağı öngörüsüne dayanmasına rağmen, Yunanistan'a gelen mültecilerin güvenliklerinin tehdit altında olduğu ve insan haklarının ihlal edildiği anlatılan raporda, AB'ye Yunanistan'a mülteci transferini derhal durdurması çağrısı yapıldı.

Af Örgütü, Yunan sahil güvenliğinin mülteci teknelerini Türkiye'ye yönelmeleri için zorlaması ve ülkeye karadan ulaşan mültecilerin zorla sınır dışı edilmesinin, İnsan Hakları İzleme Örgütü, merkezi Almanya'da bulunan mültecilerle dayanışma örgütü Pro Asyl ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğince de rapor edildiğini hatırlattı.

AB'nin Dublin II yönetmeliğine göre mültecilerin başvurularını ilk ayak bastıkları ülkelerde yapmaları gerektiği için, Yunanistan'daki ihlaller nedeniyle, diğer AB üyelerine yönelen mülteciler yönetmeliğe dayanılarak sınır dışı ediliyor.

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