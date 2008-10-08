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Ekonomi

Yunanistan mevduata 100 bin Euro; Slovakya tam garanti verdi

Yunanistan, bankalardaki mevduat garantisini 100 bin Euro’ya yükseltti. Slovakya bankalardaki mevduata tam garanti verdi.

08 Ekim 2008 03:00

Yunanistan Maliye Bakanı George Alogoskoufis, yaptığı açıklamada, parlamentoya sunulacak değişiklikle 3 yıl için bankalardaki mevduat garantisinin 100 bin avroya çıkarılacağını bildirdi. Alogoskoufis, mevduat garantisinin yükseltilmesinin küresel finansal kriz sırasında bankacılık sistemine olan güvenin yeniden inşa edilmesine yardımcı olmasının amaçlandığını kaydetti.

Yunan bankacılık sisteminin küresel finansal kriz kaynaklı bir risk içinde olmadığını belirten Alogoskoufis, önlemlerin gerginliği almayı amaçladığını bildirdi.

AB üyeleri, dün Lüksemburg'da birlik genelinde alt sınırı 20 bin Euro olan mevduat güvencesinin 50 bin Euro’ya yükseltilmesi konusunda anlaşmıştı.

Slovakya mevduata tam garanti verdi

Öte yandan, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak yöneticilerin ülkedeki bankalardaki mevduata tam garanti veren bir planı onayladığını bildirdi.

Fico, planın Parlamento'nun onayından da geçmesi gerektiğini kaydetti.

Slovakya'daki bankaların güvenli olduğunu belirten Fico, kararın, Avrupa'daki bankacılık sisteminin istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Slovakya da diğer birçok Avrupa ülkesi gibi bankalardaki mevduata 20 bin Euro’ya kadar garanti veriyordu.

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