Yunanistan-Makedonya sınırında mültecilere gazlı müdahale

Makedonya polisi Yunanistan sınırından giriş yapmak için bekleyen binlerce mülteciye gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

Avusturya ve Balkan ülkelerinin sınır geçişlerine yönelik kısıtlamaları dolayısıyla Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki İdomeni sınır noktasında toplanan mültecilere polis müdahale etti. Gazdan çocuklar ve kadınlar etkilenirken, mülteciler sınırdaki telin arka tarafına kaçmak zorunda kaldı.

Gazdan etkilenenlere bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

Çadır sayısının yetersiz olduğu bölgede bazı mültecilerin geceyi zaman zaman yağışlı hava koşullarına rağmen uyku tulumlarında geçirdikleri görüldü. Yiyecek ihtiyaçları genellikle sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan mülteciler, kısıtlı miktardaki gıda yardımı için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu mülteciler, gönüllü kuruluşlar tarafından kurulan sağlık çadırlarının önünde, ilaç ve tedaviye ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

300 kişinin geçişine izin veriliyor

Avusturya'nın günlük 3 bin 200 mültecinin geçişini kabul edeceğini açıklamasının ardından kısıtlamalara giden, aralarında Slovenya ve Hırvatistan gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de bulunduğu mülteci güzergâhı üzerindeki ülkeler, 580 mültecinin geçişine izin vereceklerini açıklamıştı.

Ancak Yunan polisine göre zaman zaman geçişlere kapanan Makedonya sınırından günlük yaklaşık sadece 300 sığınmacının geçişine izin veriliyor. Bu sayı hafta içerisinde 100'e kadar düşmüştü.

Yunanlı yetkililere göre, sınır geçişlerindeki kısıtlamalardan dolayı diğer ülkelere geçemeyen 25 binin üzerindeki sığınmacı için Yunanistan'da yeterli sayıda kamp bulunmuyor. Polisten edinilen bilgiye göre ise sınır bölgesinde yeni kamplar oluşturulacak.

Birikmeyi engellemek amacıyla da Yunan yetkililer, gemi şirketlerine, ana karaya taşınan sığınmacı sayısında kesintiye gitmeleri çağrısında bulundu.