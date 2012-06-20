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Dünya

Yunanistan koalisyonun bakanlarını seçiyor

Yunanistan, özellikle Fransa ve Almanya'nın baskıcı ısrarlarıyla koalisyon hükümetini kurmaya çalışıyor

20 Haziran 2012 12:19

Hükümet kurma görüşmelerinin ikinci gününde AB’yle borç anlaşmasını destekleyen Yeni Demokrasi, PASOK ve DIMAR partileri koalisyonda görev yapacak bakanları görüşüyor.

Ekonomik krize siyasi belirsizliğin eklendiği Yunanistan’da koalisyon hükümeti ufukta belirdi. Pazar günkü seçimlerden birinci parti olarak çıkan ve AB’nin kurtarma planını uygulama sözü veren Yeni Demokrasi’nin (YD) lideri Antonis Samaras, dün de hükümet kurma çalışmalarına devam etti. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Karolyos Papulyas’tan hükümeti kurma görevi alan Samaras sabah saatlerinde benzer ekonomi politikasını benimseyen sosyalist PASOK lideri Evangelos Venizelos ve Demokratik Sol (DİMAR) lideri Fitos Kouvelis ile üçlü zirve yaptı.

 

Hem başbakan hem bakan

 

Toplantı sonrasında açıklama yapan Venizelos, partiler arasındaki ‘yüksek derecede uyuma’ dikkat çekerken koalisyon görüşmelerinin borç anlaşmasının olumsuz şartlarını müzakere edecek ulusal bir müzakere ekibinin oluşturulması konusundaki istişarelerle paralel yürüdüğünü de belirtti. Kouvelis ise kurulacak kabinedeki bakanların  üzerinden anlaşmaya varıldığı takdirde ilerleme kaydedileceğinin altını çizdi. 179 vekile sahip YD’nin lideri Samaras’ın başbakanlığın yanısıra ekonomi bakanlığını da alması muhtemel. Borç anlaşmasını iptal etmek isteyen Radikal Sol Koalisyon (SİRİZA) ve Bağımsız Yunanlılar partilerinin liderleri ise önceki gün koalisyona katılmayacaklarını açıklamıştı.

 

Hollande’dan yakın markaj

 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 36 saat içinde, seçimden 33 sandalye kazanarak “kilit parti” çıkan sosyalist PASOK’un lideri Evangelos Venizelos’u ikinci kez telefonla arayarak “Acele koalisyon kurun” ısrarını yeniledi. Dün sabah erken saatlerde gelen Hollande telefonundan ve görüşmelerden sonra Venizelos Atina’daki koalisyon hükümeti kurma arayışlarının ‘çarşamba öğlen  olumlu sonuçlanacağını’ duyurdu. Acilen koalisyon oluşması yönünde baskı yapan AB çevreleri de 21-22 Haziran’da yapılacak kritik, Euro bölgesi dışişleri bakanları toplantısına Yunanistan’ın geçici hükümet bakanı ile değil, yeni hükümetin ekonomi bakanı ile katılımını istiyor.

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