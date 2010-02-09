Yunanistan kemeri sonuna kadar sıktı

Başbakan ve bakanların maaşlarını dondurulurken, kamu kurumlarında çalışan yöneticilerin maaşları yarıya indirildi. Geliri 60 bin euronun üzerinde olanlara da yüzde 40 vergi uygulanacak.

Ayrıca kamuda eleman alımları durdurulurken, ayrılan 5 kişi yerine sadece 1 kişi alınacak. Borsadaki kısa vadeli kazanca da vergi getirildi.

Yunanistan'da hükümetin, bütçe açığı ve ekonomik krizin giderilmesi yönünde 3 ana noktada çaba sarf etmeyi kararlaştırdı.



HEDEF BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK

Yunan basın - yayın organlarının haberine göre, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, ekonomik önlemlerin ele alındığı kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin öncelikli görevinin bütçe açığının kapatılması ve ekonominin kurtarılması olduğunu söyledi.



Bunlar yapılırken, en adil çözümlere gidileceğini belirten Papandreu, söz konusu çözümlerin elden geldiğince zayıf ve orta tabakayı korumaya yönelik olacaklarını belirtti.



İkinci hedefin “kalkınma” olduğunu belirten Papandreu, içinde bulunulan şartların hükümetin kalkınma cephesindeki çabasını hızlandırmasını elzem hale getirdiğini savundu.



Kalkınma için önlemlerin uygulanması yönünde “gaza basılması” gerektiği değerlendirmesinde de bulunan Başbakan, aksi takdirde krizin etkilerinin daha büyük olacağını söyledi.



Kurumsal yapılanmanın hükümetin 3. hedefi olduğunu vurgulayan Papandreu, bunun halkın rahatlamasına yönelik olduğunu ve devletten daha iyi hizmet ve yaşam standardının iyileşmesi anlamına geldiğini sözlerine ekledi.