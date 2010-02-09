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Ekonomi

Yunanistan kemeri sonuna kadar sıktı

Başbakan ve bakanların maaşlarını dondurulurken, kamu kurumlarında çalışan yöneticilerin maaşları yarıya indirildi.

09 Şubat 2010 02:00

T24- Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da şok önlemler alındı.

Başbakan ve bakanların maaşlarını dondurulurken, kamu kurumlarında çalışan yöneticilerin maaşları yarıya indirildi. Geliri 60 bin euronun üzerinde olanlara da yüzde 40 vergi uygulanacak.

Ayrıca kamuda eleman alımları durdurulurken, ayrılan 5 kişi yerine sadece 1 kişi alınacak. Borsadaki kısa vadeli kazanca da vergi getirildi.

Yunanistan'da hükümetin, bütçe açığı ve  ekonomik krizin giderilmesi yönünde 3 ana noktada çaba sarf etmeyi  kararlaştırdı.

HEDEF BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK

Yunan basın - yayın organlarının haberine göre, Yunanistan Başbakanı ve  Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, ekonomik önlemlerin ele alındığı kabine  toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin öncelikli görevinin bütçe  açığının kapatılması ve ekonominin kurtarılması olduğunu söyledi.

Bunlar yapılırken, en adil çözümlere gidileceğini belirten Papandreu, söz  konusu çözümlerin elden geldiğince zayıf ve orta tabakayı korumaya yönelik  olacaklarını belirtti.

İkinci hedefin “kalkınma” olduğunu belirten Papandreu, içinde bulunulan  şartların hükümetin kalkınma cephesindeki çabasını hızlandırmasını elzem hale  getirdiğini savundu.

Kalkınma için önlemlerin uygulanması yönünde “gaza basılması” gerektiği  değerlendirmesinde de bulunan Başbakan, aksi takdirde krizin etkilerinin daha  büyük olacağını söyledi.

Kurumsal yapılanmanın hükümetin 3. hedefi olduğunu vurgulayan Papandreu,  bunun halkın rahatlamasına yönelik olduğunu ve devletten daha iyi hizmet ve yaşam  standardının iyileşmesi anlamına geldiğini sözlerine ekledi.



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