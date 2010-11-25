-YUNANİSTAN KAMUDA GEREKSİZ HARCAMALARI KISACAK ATİNA (A.A) - 25.11.2010 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, 2011-2012 yıllarının kamuda gereksiz harcamaların kısıtlanacağı dönem olacağını söyledi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Papandreu, bütçe açığının daraltılması ve IMF-AB destek mekanizmasının işleyişi konularında değerlendirmelerde bulundu. Devletin iyileştirilmesi, esnek bir hukuk devleti haline gelmesi gerektiğini söyleyen Başbakan, bu yolla kalkınma ve girişimciliğin desteklenebileceğini kaydetti. Papandreu, ülkenin iflasın eşiğine geldiğini vurguladığı konuşmasında, hükümetin, AB üyesi ülkeler ile güvensiz piyasaları Yunanistan'ın desteklenmesi gerektiğine inandırmaya çalıştığını ifade etti ve AB-IMF destek mekanizmasının işleve konulmasının Yunanistan'a zaman kazandırdığını söyledi. İrlanda'daki gelişmelere de değinen Başbakan, ülkeler doğru önlemleri alsalar dahi piyasaların ''soluk aldırtmadığı'' yorumunu yaptı. Yunanistan'ın bir yardım mekanizması yaratılması konusundaki ısrarında haklı olduğunu belirten Başbakan, önümüzdeki hafta, krizlerin önüne geçilmesini sağlayacak, müdahalede bulunacak mekanizmanın kurumsallaştırılması konusunda müzakerelerde bulunulacağını kaydetti. Ülkelerdeki siyasi istikrarın korunmasının gerekliliğine dikkat çeken Papandreu, bunun için herkesin işbirliğinde bulunmasının elzem olduğunu da ifade etti.