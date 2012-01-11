Yunanistan, İsrail'den 'akıllı bomba' alıyor

T24 - İsrail'e bomba yönlendirme sistemi SPICE'ın siparişini veren Yunanistan, insansız uçak 'Heron'larla da ilgilendiğini açıkladı.





Yunan Kathimerini gazetesi, Yunanistan ile İsrail arasında savunma alanında işbirliğinin derinleşmesi, İsrail ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmaları ile güneydoğu Akdeniz'de güvenlik açısından yeni bir ortamın şekillendiğini yazdı.



Üç ülkenin hükümetlerinin, ortak tehditlerle baş etmeyi, güvenli ve istikrarlı bir çevrenin oluşmasını, böylelikle ekonomi, enerji ve turizm alanlarında işbirliğinin ilerlemesini amaçladığını belirten gazete, Yunanistan ile İsrail arasında savunma alanında işbirliğinin pekiştirilmesi yönündeki ortak iradenin, dün Savunma Bakanı Dimitri Avramopulos'un İsrailli mevkidaşı Ehud Barak ile gerçekleştirdiği görüşmede dile getirildiğini kaydetti.

Askeri işbirliği güçlendirilecek



Avramopulos-Barak görüşmesinde işbirliğinin çok boyutlu bir şekilde genişletilmesi konusu ele alındığına işaret eden gazete, söz konusu işbirliğinin silahlı kuvvetlerin ortak askeri tatbikatlarının genişletilmesini, karşılıklı bilgi alışverişini ve silahlanma programlarını içerdiğini belirtti.



Yunan silahlı kuvvetleri tarafından İsrail'e verilen SPICE adlı bomba yönlendirme sistemi siparişiyle ilgili anlaşmanın iki ülke arasında imzalandığı belirtilen haberde, "Yunanistan'ın insansız uçak 'Heron'lara da ilgi gösterdiği" kaydedildi.

Ortak silah üretimi düşünülüyor



Teknik heyetler arasında yapılan görüşmelerin ise silah sistemlerinin ortak üretimi ve modernizasyonuyla ilgili programların genişletilmesiyle ilgili olduğu vurgulandı.

Enerji alanında işbirliği



Dün İsrail Savunma Bakanı Barak ile görüşmesinden sonra açıklamada bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Avramopulos, iki ülke arasındaki işbirliğinin iki ülke halklarının yanı sıra, bölgedeki diğer ülke halkları için de "yeni zenginlik kaynakları yaratabileceğini" söylemişti.



Bu sözleri "enerji alanındaki bulgulardan yararlanılmasını ima ettiği" şeklinde değerlendirilen Avramopulos, Atina'nın, İsrail ile ilişkilerin diğer ülkelerle ilişkilerinin durumuna bağlı olmadığını tekrarlayarak, "yapılan işbirliğinin samimi ve dürüst olduğunu", "kimsenin aleyhinde olmadığını" vurgulamıştı.



Dün Cumhurbaşkanı Karolos Papulias tarafından kabul edilen Ehud Barak, Megalo Pefko'da yapılacak tatbikatı izleyecek.



Enerji alanında işbirliği ile Ortadoğu ve Akdeniz'deki gelişmeler Ehud Barak'ın Dışişleri Bakanı Stavros Dimas ile görüşmesinin ana konularını oluşturacak.



