-Yunanistan işbirliğine sıcak ATİNA (A.A) - 28.08.2011 - Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beglitis, "Ege'de, Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliğinin, iki ülkenin ve halklarının barış ve refahı için bir dinamik oluşturacağını" belirtti. Beglitis, Atina'da yayımlanan Elefterotipiya gazetesindeki demecinde, "Ege'den ortaklaşa yararlanılması tezine nasıl bakıyorsunuz" şeklindeki bir soru üzerine, "bunun safça bir yaklaşım olduğunu" söyledi. Bu çeşit bir yaklaşımın, "egemenlik haklarını uygulama konusunda bir acizlik ve bunları korumaktan dolaylı olarak vazgeçmek anlamına geldiğini" ifade eden Beglitis, "Aksine Ege'de, eşit temelde karşılıklı çıkarlara saygılı bir işbirliği, iki ülkenin ve halklarımızın barış ve refahı için dinamik bir stratejik öneri oluşturuyor" dedi. Beglitis, "Yunanistan'ın, içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen silahlanmaya neden devam ettiğine" ilişkin bir soru üzerine de "Tarih ve coğrafya bizlere ders vermeyi sürdürmeli. Milli savunma ve Yunanistan'ın güvenliği, idaresi, liberal gözüküp kendi çıkarlarını kollayan anlayışlara bırakılamayacak kadar çok ciddi bir konudur" diye konuştu.