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Ekonomi

Yunanistan IMF ile görüşmeleri tamamladı ATİNA (A.A)

07 Ekim 2011 12:09

-Yunanistan IMF ile görüşmeleri tamamladı ATİNA (A.A) - 07.10.2011 - Yunanistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile kurtarma paketinin 6'ıncı dilimiyle ilgili görüşmelerin tamamlandığını ve AB denetçileriyle görüşmelerin süreceğini bildirdi. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ''(Maliye Bakanı) Evangelos Venizelos'un üst düzey troyka temsilcileriyle yaptığı toplantıda IMF görüşmeleri tamamlandı'' denildi. Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetçilerinden oluşan troyka heyetinin Yunanistan'da denetimleri geçen hafta yeniden başlamıştı. Troykadan bir yetkili çarşamba günü, Yunanistan'a kurtarma paketinin 8 milyar avroluk diliminin serbest bırakılmasının muhtemelen kabul edileceğini, ancak Atina yönetiminin ilk olarak reformların uygulanabileceği konusunda troykayı ikna etmek daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söylemişti.  Troyka Yunanistan'daki incelemelerini tamamladıktan ve taslak raporlarını sunduktan sonra 8 milyar avroluk dilimin serbest bırakılması Avro Bölgesi maliye bakanları ve IMF'nin onayına bağlı olacak.

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