Yunanistan: İhtiyacımız olmayan silahların alımına zorlanıyoruz

T24 - İki komşu ülke Yunanistan ve Türkiye'nin savaş uçaklarının sıklıkla karşı karşıya gelmesinin gerginliği artırdığı, son zamanlarda azalsa bile Atina yönetiminin bu gerginliği büyük askeri harcamaların arkasındaki sebep olarak gösterdiği belirtildi. Avrupa Parlamentosu'nda Yeşil Grup Başkanı Daniel Cohn-Bendit, Fransa ve Almanya'yı, Yunanistan'a ekonomik yardım anlaşması öncesi kendi ülkeleri ile silah alımı görüşmelerini sürdürmeye mecbur etmekle suçladı. Almanya ve Fransa bu çıkışı yalanlasa da Yunanistan, Türkiye'nin ardından Almanya'nın en büyük silah tedarikçisi konumunda bulunuyor. Bu arada Yunanistan Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir forumda "İhtiyacımız olmayan her silah alımına zorlandığımızda milli utanç hissediyorum" sözlerini sarf etmesi dikkat çekerken, Başbakan Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında "silahların karşılıklı olarak azaltılması" görüşünde fikir birliği sağlanmıştı.





Yunanistan'ın, 2008 yılında GSYH'sinin yüzde 2.8'den fazlasını askeri harcamalara ayırarak, bu alanda NATO'da ABD'den sonra ikinci sırada geldiği, NATO verilerine göre Türkiye'nin ise aynı yılda askeri harcamalarının GSYH'sinin yüzde 1.8'ine karşılık geldiği kaydedildi.





AP'nin haberine göre belirli hizmet süresi bulunan savaş uçakları ve savaş gemilerinin maliyeti artmadan ya da teknoloji eskimeden önce değiştirilmesi gerekirken, ağır borç yükü altında bulunan ve finansal güçlük çeken Yunanistan gibi bir ülkenin, savunmaya niçin milyarlarca euro harcama ihtiyacı duyduğu konusunda birçok soru işareti bulunuyor.







'Tasarrufa zorlayanlar silah satmak istiyor'







Finansal krizin pençesindeki Yunanistan'a, savunma harcamalarını azaltması yönündeki çağrılar giderek yükseliyor. Ancak ne gariptir ki borç krizinden çıkması için Yunanistan'ı sert tasarruf tedbirleri almaya zorlayan ve kurtarma planına destek veren ülkeler aynı zamanda kendi pahalı savaş uçakları ve gemilerini Yunanistan'a satmaya çalışmaktan da geri durmuyor.







Almanya ve Fransa'dan yardım için 'silah ticareti' şartı







Avrupa Parlamentosu'nda Yeşil Grup Başkanı Daniel Cohn-Bendit, bu ay başında Paris'te düzenlediği basın toplantısında, Fransa ve Almanya liderlerini, finansal yardım konusunda anlaşmadan önce Yunanistan'ı kendi ülkelerinden silah alımı görüşmelerini sürdürmeye mecbur bırakmakla suçladı.





Cohn-Bendit, ''Son üç ayda Yunanistan'ı onaylamaya zorladığımız birkaç milyar euroluk silah anlaşmaları var: Fransız fırkateynleri, helikopterleri, savaş uçakları, Alman denizaltıları. Bu ikiyüzlülük. Yunanların sırtından para kazanmak istiyoruz'' dedi.





Fransa ile Alman hükümetleri hemen Cohn-Bendit'in suçlamalarını reddetti.







'Silah alımına zorlanıyoruz'







Kriz emeklileri ve çalışanları olumsuz etkilerken, Yunanistan'ın askeri harcamaları ülkede de rahatsızlığa yol açıyor.





Yunanistan Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında Türk-Yunan İş Adamları Forumu'nda silahlanma konularına değinerek, ''İhtiyacımız olmayan her silah alımına zorlandığımızda milli utanç hissediyorum'' demişti.







Almanya, Yunanistan'ın en büyük silah tedarikçisi







Yunanistan 40 savaş uçağına ihtiyacı olduğunu açıklarken, Yunanistan'a yardım paketine en fazla katkıyı sağlayan Almanya ve Fransa savaş uçağı alımı anlaşması için rekabet ediyorlar.





Almanya Yunanistan'ın, Alman, İtalyan, İspanyol ve İngiliz şirketleri konsorsiyumu üretimi Eurofighter savaş uçaklarını almasını isterken, Fransa, Dassault şirketi yapımı Ragale savaş uçaklarını Atina'ya satmak için çabalıyor.





Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) Mart ayında yayımladığı rapora göre, Almanya Yunanistan'ın en büyük silah tedarikçisi oldu. Atina, geçen yıl silah alımlarının yüzde 35'ini Almanya'dan yaptı. Almanya, silah ihracatının yüzde 13'ünü Yunanistan'a yaparken, bu Yunanistan'ı Türkiye'nin ardından ikinci büyük tedarikçi konumuna getiriyor.







Yunanistan'a yardım için destek veren ülkeler silah satmaya çalışıyor







Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın bu ay açıkladığı verilere göre, Almanya'nın 2008 yılında Yunanistan'a ticari ve silah ihracatının tutarı 199,6 milyon euroyu buldu.





Fransa da Ege Denizi'nde devriye görevi yapan ve uluslararası görev gücü kapsamında deniz korsanlarına karşı düzenlenen operasyonlara katılan FREMM fırkateynlerinden 6 adet satmak için Yunanistan ile görüşüyor.





Ayrıca Yunanistan'ın 2.7 milyar euro olduğu tahmin edilen fırkateyn programıyla Almanya, İspanya ve Hollanda da ilgileniyor. Bu ülkelerin Yunanistan'a yardım paketine destek veren ülkeler olması dikkat çekiyor.







'Silahları karşılıklı olarak azaltmak mümkün'







Bu arada Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Venizelos, Başbakan Erdoğan'ın Atina ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, ''Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak silahların azaltılmasının ortak çalışmalar sonucunda mümkün olabileceğini'' söylemişti.





The Economist dergisinin Atina'da düzenlediği konferansta konuşan Venizelos, Yunanistan'da ekonomik sıkıntıyı aşmaya yönelik önlemlerin ülkenin savunma alanındaki politikasını etkilemeyeceğini, ''Yunanistan'ın hayatta kalarak kalkınabilmesi için milli haysiyetin ve özgüvenin ön koşul olduğunu'' ifade etmişti.





Venizelos, bu yıl savunma harcamalarının geçen yıla göre yüzde 25 azaltılmasının amaçlandığını da dile getirmişti.





Atina ziyaretinden önce iki ülkenin savunma harcamalarını azaltma önerisinde bulunan Başbakan Erdoğan, Yunan devlet televizyonuna verdiği demeçte, ''iki ülkenin büyük savunma bütçesi olduğunu, bu harcamaların azaltılması ve paranın diğer amaçlar için kullanılması gerektiğini'' söylemişti.





Başbakan Erdoğan Atina ziyaretinde de, ''sınırın diğer tarafında da Türklerin, çözülebilecek ve çözülmesi gereken politik çatışmalardan kaynaklı hayali tehditler nedeniyle ihtiyacı olmayan silahları satın aldığını'' belirtmişti.





Merkezi Atina'da bulunan Güvenlik ve Savunma Analizleri Enstitüsü Başkanı Periklis Zorzovilis, ''Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerinde önemli tavır değişikliği olmadığı sürece, Yunanistan'ın, komşusuyla ilgili politikasını gözden geçiremeyeceği'' görüşünü savunuyor.





Euro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) borç batağındaki Yunanistan'ın kurtarılması için 3 yıl süreli 110 milyar euro tutarındaki paket üzerinde anlaşmıştı.