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Dünya

Yunanistan için üçlü telekonferans PARİS (A.A)

14 Eylül 2011 02:05

-Yunanistan için üçlü telekonferans  PARİS (A.A) - 13.09.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreau, Avrupa bankalarını etkisi altına alan krizle ilgili olarak yarın bir telekonferans yapacak. Sarkozy'nin, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'la yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, üçlü telekonferansın gün içinde gerçekleşeceği bildirildi. Fransız basını, üçlü konferansta, Yunanistan'ın borç sorunu ve Avrupalı bankaların durumunun ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını duyurdu. -''Yunanistan için zaman sona erdi''- Yunanistan Altyapı ve Kalkınma Bakanı Yannis Rakgusis, ''uluslararası alanda Yunanistan ile ilgili durumun değiştiğini ve artık her anın kritik olduğunu'' söyledi. Rakgusis, parlamentoda, mesleklerin serbestleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısını tanıttığı PASOK grup toplantısında, ülkenin mali kriz nedeniyle içinde bulunduğu duruma değinerek, ''Vatan için artık zaman sona erdi ve hepimiz son 24 saatte uluslararası alanda durumun değiştiğini ve artık dışta tahammülün ve ülkemizin başka imkanları kalmadığının farkına varmalıyız. Artık kritik dönemlerden, ya da süreçlerden değil, anlardan söz ediyoruz'' dedi.

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