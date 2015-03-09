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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan için bir kez daha buluşacaklar

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın cuma günü bir araya gelmesi bekleniyor. Gündem ise mali yardımlar.

09 Mart 2015 18:44


Yunan kaynakları, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın ülkedeki sosyal gereksinimler için mali yardımları görüşmek üzere cuma günü bir araya geleceklerini belirtiyor.

Atina'da konu ile ilgili açıklama yapan bir hükümet yetkilisi görüşmede Yunanistan’daki insani krizin çözümünde kullanılmak üzere Avrupa Birliği fonlarının ülkeye nasıl aktarılabileceği konusunun masaya yatırılacağını ifade etti.

Ancak AB'den adı açıklanmayan bir yetkili, söz konusu görüşmenin mümkün olduğunu ama bu konuda henüz resmi bir kaynaktan doğrulama gelmediğini söyledi. Aynı kaynak, Juncker'in iki hafta içinde Tsipras'la görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi.

Atina mı Brüksel mi?

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlarının bugün başlayan danışma toplantılarında, Yunanistan’ın mali durumu ve reformların uygulanması konularının görüşüleceği toplantının nerede ve ne zaman yapılacağı belirlenecek.

Atinalı yetkililer ile Brüksel, Avrupa Merkez Bankası ve IMF yetkilileri arasındaki görüşmeler Brüksel ya da Atina'da yapılacak.

İkna edebilecek mi?

Öte yandan AB Maliye Bakanları adına açıklama yapan Hollanda Maliye Bakanı Jereon Disjsselbloem, Yunanistan'ın ekonomik reformlar konusunda şimdiye kadar sunduğu önerileri yetersiz bulduğunu açıkladı. Yunanistan, nisan ayına kadar Euro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu'nu ikna etmeyi başarırsa 7,2 milyar euro ek kredi alabilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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