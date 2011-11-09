Yunanistan hükümetini bugün açıklayacak

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Bir hükümet yetkilisi, Başbakan Yorgo Papandreu'nun görevinden ayrılmayı kabul ettiğini, bu sabah cumhurbaşkanını ziyaret edeceğini söyledi.Geçici hükümet görüşmelerinin üç gündür devam ettiği Yunanistan Avrupa'nın siyasi krizi sona erdirmesi ve kurtarma paketinin öngördüğü kemer sıkma önlemlerini yaşama geçirmesi baskısı altında.Müzakereler iktidardaki PASOK'un lideri Papandreu ile ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Antonis Samaras arasında yürütülüyor.Salı günkü görüşmelerde herhangi bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığı bilinmiyor, ancak sızan haberler tarafların geçici hükümetin başbakanının ismi üzerinde uzlaşmaya varıldığı haberleri geliyor.Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcılarından Lucas Papadimos'un Papandreu'nun yerine başbakanlığı üstlenmesi bekleniyor. Ancak, Papadimos'un adaylığı konusunda sorunlar bulunduğuna ilişkin doğrulanmayan haberler de var.Yunan basınında adı geçen olası diğer başbakan adayları arasında Yunanistan'ın Avrupa ombudsmanı Nikiforos Diamanduros ile Yunanistan'ın Uluslararası Para Fonu IMF'deki temsilcisi Panagiotis Rimeliotis de sayılıyor.Birlik hükümetinin 19 Şubat'ta yapılması beklenen erken seçime dek ülkeyi yönetmesi öngörülüyor.Papandreu, ulusal birlik hükümetinin kendi başkanlığında kurulması için çaba harcıyordu, ancak ana muhalefetin öncelikli şartı Papandreu'nun görevi bırakması oldu.Başbakan Papandreu, Yunanistan'ı borç krizinden çıkarmak amacıyla AB ülkeleriyle vardığı mali yardım paketini sürpriz bir kararla referanduma götüreceğini açıklamıştı.Ancak ciddi baskı altında kalan Papandreu referandum kararını geri çekmek zorunda kaldı.AB liderlerinden gelen tepkinin yanı sıra, Başbakan Papandreu, kabinesindeki önde gelen bakanlardan ve kendi partisinden milletvekillerden referanduma karşı ciddi bir isyanla karşılaştı.Referandum kararının rafa kaldırılması ardından Yunanistan parlamentosunda yapılan oylamada, milletvekilleri Başbakan Yorgo Papandreu'ya az farkla güvenoyu verdi.Yunanistan'ın diğer AB ülkeleriyle vardığı mali yardım anlaşması, 100 milyar Euro ek kredi ve ülkenin borçlarının yüzde 50 oranında silinmesini öngörüyor. (BBC Türkçe)