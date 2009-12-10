T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yunanistan: Her türlü önlemi alacağız

Yunanistan, büyük bütçe açığını kontrol altına alabilmek için gereken her önlemi alacağını açıkladı.

10 Aralık 2009 02:00

T24- Yunanistan, büyük bütçe açığını kontrol altına alabilmek için gereken her önlemi alacağını açıkladı.  Ancak ülke notunun son 10 yılın en düşük düzeyine inmesi üzerine, diğer Avrupa Birliği ülkeleri, Atina üzerindeki baskılarını artırıyorlar.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in Salı günü Yunanistan'ın kredi notunu BBB+'ya düşürmesinin ardından yaşanan  kayıpların üstüne, dün de Yunanistan devlet tahvillerinin risk primi fırladı ve yatırımcılardaki riskten kaçınma eğiliminin bir göstergesi  olarak banka hisseleri <.FTATBNK> düştü.

   Yunanistan'da yeni iktidara gelen Sosyalist hükümetin, bütçe açıklarının tahminlerin iki katı olduğunu ve bu yıl gayri safi yurtiçi  hasılanın yüzde 12.7'sini bulacağını açıklamasından bu yana Yunanistan, ülke güvenilirliği ve giderek artan borçlanma maliyetleri  nedeniyle ağır eleştirilere uğruyordu.

   Başbakan Yorgo Papandreou dün televizyondan yayınlanan bir kabine toplantısında, "Egemen ve birlik içinde bir ülke olarak  varlığımızı sürdürebilmemiz için güvenilirliğimizi yeniden kazanmalıyız" dedi.

'Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.'

   Atina borsası banka endeksi dünkü işlemlerde yüzde 6'ya yakın düşüşle, beş gün içinde yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

   Yunan devlet tahvillerinin ödenmeme ya da yeniden yapılandırılma durumlarına karşı risk primleri de yükseldi. Yunanistan'ı zorlayan  bütçe açığının, gelecek yıl GSYH'sının yüzde 125'i ile, euro bölgesinin en yüksek oranını oluşturması ihtimali var.

   Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet dün Yunanistan'ı, açıkladığı gerçek dışı verilerle euro bölgesi ülkelerinin  bütçe açıklarının GSYH'ya oranının sınırlayan büyüme ve istikrar anlaşmasını tehlikeye atmakla suçladı.

   Yunan televizyonunda yaptığı konuşmada ülkenin tamamen bağımsız bir istatistik ve veri birimi kurmasını isteyen Trichet, AB'nin son  zamanlarda, bütçe açıklarının GSYH'ya oranının çift haneli rakamlara yükseleceği uyarıları yaptığını hatırlattı.

   Trichet, Yunanistan'ın çok ciddi mali düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

   "Bundan sonra (Yunanistan'dan gelecek) verilerin doğru olduğundan emin olmalıyız. Güvenilir olmayan verilerle iş yapamayız. Bu, euro  grubu ülkelerinin birbirini denetleme mekanizmasının, yani istikrar ve büyüme anlaşmasının işlemesine gölge düşürür."

   Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papaconstantinou , bu yıl yüzde 12.7 olması beklenen kamu borçlarının ülke GSYH'sına oranının  2010 yılında yüzde 9.1'e indirmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24