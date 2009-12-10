Yunanistan: Her türlü önlemi alacağız

T24-

Yunanistan, büyük bütçe açığını kontrol altına alabilmek için gereken her önlemi alacağını açıkladı. Ancak ülke notunun son 10 yılın en düşük düzeyine inmesi üzerine, diğer Avrupa Birliği ülkeleri, Atina üzerindeki baskılarını artırıyorlar.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in Salı günü Yunanistan'ın kredi notunu BBB+'ya düşürmesinin ardından yaşanan kayıpların üstüne, dün de Yunanistan devlet tahvillerinin risk primi fırladı ve yatırımcılardaki riskten kaçınma eğiliminin bir göstergesi olarak banka hisseleri <.FTATBNK> düştü.

Yunanistan'da yeni iktidara gelen Sosyalist hükümetin, bütçe açıklarının tahminlerin iki katı olduğunu ve bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 12.7'sini bulacağını açıklamasından bu yana Yunanistan, ülke güvenilirliği ve giderek artan borçlanma maliyetleri nedeniyle ağır eleştirilere uğruyordu.

Başbakan Yorgo Papandreou dün televizyondan yayınlanan bir kabine toplantısında, "Egemen ve birlik içinde bir ülke olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için güvenilirliğimizi yeniden kazanmalıyız" dedi.

'Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.'

Atina borsası banka endeksi dünkü işlemlerde yüzde 6'ya yakın düşüşle, beş gün içinde yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

Yunan devlet tahvillerinin ödenmeme ya da yeniden yapılandırılma durumlarına karşı risk primleri de yükseldi. Yunanistan'ı zorlayan bütçe açığının, gelecek yıl GSYH'sının yüzde 125'i ile, euro bölgesinin en yüksek oranını oluşturması ihtimali var.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet dün Yunanistan'ı, açıkladığı gerçek dışı verilerle euro bölgesi ülkelerinin bütçe açıklarının GSYH'ya oranının sınırlayan büyüme ve istikrar anlaşmasını tehlikeye atmakla suçladı.

Yunan televizyonunda yaptığı konuşmada ülkenin tamamen bağımsız bir istatistik ve veri birimi kurmasını isteyen Trichet, AB'nin son zamanlarda, bütçe açıklarının GSYH'ya oranının çift haneli rakamlara yükseleceği uyarıları yaptığını hatırlattı.

Trichet, Yunanistan'ın çok ciddi mali düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bundan sonra (Yunanistan'dan gelecek) verilerin doğru olduğundan emin olmalıyız. Güvenilir olmayan verilerle iş yapamayız. Bu, euro grubu ülkelerinin birbirini denetleme mekanizmasının, yani istikrar ve büyüme anlaşmasının işlemesine gölge düşürür."

Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papaconstantinou , bu yıl yüzde 12.7 olması beklenen kamu borçlarının ülke GSYH'sına oranının 2010 yılında yüzde 9.1'e indirmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.