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Dünya

Yunanistan 'Hellas Sat' uydusunu sattı!

Yunanistan, Hellas Sat uydusunun yüzde 99.05 oranındaki çoğunluk hissesini Arap ülkelerinin ortak uydu organizasyonuna sattı

09 Şubat 2013 01:01

Edinilen bilgilere göre, ArabSat, Yunanistan Ulusal Telekomünikasyon şirketi OTE ile dün yaptığı anlaşma ile 208 milyon avro karşılığında Hellas Sat'ın yüzde 99,05 oranındaki çoğunluk hisselerini satın aldı. Hellas Sat'ın geri kalan hisseleri ise Yunan Hava Sanayisi'nin elinde bulunuyor.

 

‘Ülke için milli ve stratejik önemi bulunan bir yatırm'

 

Kalkınma Bakanı Yardımcısı Stavros Kaloyannis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, Hellas Sat'ın satışını, "ülke için milli ve stratejik önemi bulunan bir yatırım" olarak değerlendirdi.

Orijinal adı Hellas-Sat Consortium Limited olan uydu, 13 Mayıs 2003'te 39 derece doğu boylamına yerleştirilmişti.

 

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