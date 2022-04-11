Yunanistan halkının sadece yüzde 5.7'si Erdoğan hakkında olumlu görüşlere sahip

T24 Dış Haberler

Yunanistan'da yapılan bir anket, Yunan halkı arasında en popüler olmayan dünya liderinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gösterdi.

Düşünce kuruluşu DiaNEOsis tarafından yapılan anket, Yunanların en beğendiği yabancı liderin Atina'nın yakın müttefiki Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 65'i Macron hakkında olumlu görüşlere sahip olduğunu söyledi. Macron'u yüzde 34 ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ve yüzde 30 ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen takip etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Jingping gibi otokrat liderler ise yüzde 18.8 ve yüzde 18.5'te kaldı.

Ankette en düşük olumlu oyu alan lider, Erdoğan oldu. Katılımcıların sadece yüzde 5.7'si Erdoğan hakkında olumlu görüşleri olduğunu ifade etti.

Yunanistan'da ekonomik krizi takiben halk arasında başlayan Avrupa Birliği karşıtı tutum da tersine dönmüş gibi duruyor. Ankete göre halkın yüzde 64'ü AB hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtirken, yüzde 34'ü olumsuz görüş belirtti.