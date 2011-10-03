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Ekonomi

Yunanistan genel greve gidiyor ATİNA(A.A)

03 Ekim 2011 18:37

-Yunanistan genel greve gidiyor ATİNA(A.A) - 03.10.2011 - Yunan hükümetinin, 30 Bin kamu çalışanının 2011 yılında kızağa alınmasını da öngören yeni kemer sıkma önlemlerini protesto eden kamu ve özel sektör çalışanlarının 24 saatlik genel greve gitme kararı aldıkları bildirildi. Yunan özel ''Vima'' Radyosu'na açıklamada bulunan Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) Başkan Yardımcısı İlias Vrettakos, ''2011 içinde 30 Bin çalışanın kızağa alınması ve bazılarının da işten çıkartılmasını öngören düzenlemelere, yarın devlet dairelerinde işgaller, çarşamba gününden itibaren ise genel grevlere gidilmesiyle yanıt verileceğini'' söyledi. Diğer yandan, Yunan Medyası, ADEDY'nin yanı sıra Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) da önümüzdeki çarşamba 24 saatlik genel greve gidilmesi çağrısında bulunduğunu, başkent Atina merkezindeki Klathmonos Meydanı'nda da, her iki sendikanın katılımıyla, saat 11.00'da bir protesto gösterisi düzenlemesinin planlandığını duyurdu. Sendikaların, 19 Ekim'de de ülke genelinde greve gitmelerinin beklendiği belirtildi.

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