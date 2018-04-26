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Yunanistan, firari asker Süleyman Özkaynakçı'yı serbest bıraktı

Özkaynakçı ev hapsinde tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak

26 Nisan 2018 18:28

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a firar eden FETÖ’cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Özkaynakçı ev hapsinde tutulacak. Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.

8 asker 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçmış buradan sığınma hakkı istemişti. Firari askerler o tarihten beri Yunanistan'da tutuklu halde bulunuyor.

Yunanistan danıştayı 8 firari askerden biri olan Süleyman Özkaynakçı'yı serbest bırakma kararı almıştı. Serbest bırakma kararı verilen Özkaynakçı için ‘adli kontrol’ şartı konulmuştu.

Danıştay Başkanı Nikolaos Sakellariu başkanlığında toplanan kurul, hükümetin, Özkaynakçı'ya verilen iltica hakkına ilişkin kararın askıya alınmasına yönelik itirazını değerlendirdi. Alınan kararda, Özkaynakçı'nın tüm darbeci askerlerin iltica başvurularına yönelik Danıştay kararı açıklanana dek sıkı kontroller şartıyla serbest kalmasına hükmedildiği ifade edildi. Danıştay böylece hükümetin itirazını kısmen reddetmiş oldu.

 

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