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Dünya

Yunanistan, Filistin Devleti'ni tanıyacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yunanistan'da

22 Aralık 2015 13:05

Yunanistan Parlamentosu, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Parlamentoda bugünkü özel gündemli toplantıda, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vuçis'in Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde sunduğu tavsiye kararı genel kurulda oy birliği ile kabul edildi.

Habertürk’te yer alan habere göre,  Parlamentonun bu kararı, Yunanistan'ın, Filistin'i resmen tanıması yönünde hükümete tavsiye niteliği taşıyor. Oylamayı, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile birlikte Parlamentoya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da izledi.

Başbakan Çipras, dün Abbas ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin uygun bir zamanda Filistin'i devlet olarak tanıyacağını ve resmi yazışmalarda "Filistin Yönetimi" yerine "Filistin" ifadesinin kullanılacağını söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) içinde birçok ulusal parlamento son dönemde Filistin'in tanınması yönünde tavsiye kararları almıştı. AB'de 8 ülke Filistin'i tanırken bunu Birlik üyeliğinden sonra yapan tek ülke İsveç oldu. Diğer ülkeler Sovyetler Birliği döneminde Filistin'i tanımıştı.

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