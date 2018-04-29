Yunanistan F-16'larını modernize edecek

Yunanistan, ABD yapımı F-16'lardan oluşan filosundaki bazı savaş uçaklarını modernize etme kararı aldı.

Yunan hükümetinin Savunma ve Dışişleri Konseyi tarafından alınan karar çerçevesinde 85 savaş uçağının modernize edileceği belirtildi. Oybirliği ile karar alan konseye Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras başkanlık etti.

Karara ilişkin bilgi veren Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, uçakların F-16 Viper seviyesine modernize edileceğini söyledi. Programın bütçesi ve takvimine ilişkin resmi bilgi verilmedi.

Yunan basını ilk uçağın 2020 yılında Yunanistan'a teslim edileceğini öne sürdü. Reuters'a konuşan kaynaklar modernizasyon projesinin 1,3 milyar euroya mal olacağını aktardı.

Filonun modernizasyonu konusu Tsipras'ın Ekim ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında gündeme gelmişti. Ancak, krizden çıkmak için sıkı ekonomik önlemler uygulayan Yunan hükümeti, modernizasyon planı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Yunanistan'ın 150 adet F-16'dan oluşan bir filosu bulunuyor. NATO üyesi Yunanistan bütçesinin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayılıyor. Yunanistan, ittifak içerisinde savunma bütçesi hedeflerini tutturan beş ülke arasında yer alıyor.

Rtr, AFP/ÖA,BW

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