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BBC Türkçe

Yunanistan, F-16'larını modernize edecek

Yunanistan hükümeti Cumartesi günü, 1,2 milyar euro karşılığında hava kuvvetlerindeki 85 F-16 savaş uçağının ABD tarafından modernizasyonuna onay verdi.

28 Nisan 2018 20:12

Yunanistan hükümeti Cumartesi günü, 1,2 milyar euro karşılığında hava kuvvetlerindeki onlarca F-16 savaş uçağının ABD tarafından modernizasyonuna onay verdi.

F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu, Başbakan Alexis Tsipras'ın Ekim ayında Beyaz Saray'a düzenlediği ziyaret sırasında gündeme gelmişti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Tsipras'ın başkanlık ettiği Hükümet Savunma ve Dışişleri Konseyi'nin (KYSEA) 85 adet F-16'nın modernizasyonuna oy birliği ile onay verdiği duyuruldu.

Reuters'a konuşan bir savunma bakanlığı yetkilisi 3 jetin ABD'de, diğerlerininse Yunanistan'da yenileneceğini söyledi ve toplam masrafın 1,2 milyar euro olacağını kaydetti.

Hükümet geçen yıl modernizasyonun 110 milyon eurolar halinde 10 yıldan fazla bir sürede taksitle ödeneceğini açıklamıştı.

Atina yönetimi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Yunanistan'ın yeni ödeme planını kabul ettiğini açıkladı, ancak planın detayları hakkında bilgi vermedi.

Yunanistan ekonomisi için üçüncü kurtarma paketi programı Ağustos 2018'de sona eriyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de özellikle son dönemde gerginlikler yaşanıyor.

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