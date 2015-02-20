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Dünya
Deutsche Welle

'Yunanistan Euro Bölgesi'nde kalmalı'

Paris'te bir araya gelen Hollande ve Merkel, Yunanistan ve Ukrayna krizlerini ele aldı. İki lider, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalmasını istedi.

20 Şubat 2015 18:41


Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'teki buluşmalarında Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalması gerektiği mesajını verdi.

Merkel, “Almanya ve Avrupalı siyasetçiler, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalmasından yanayız. Yunan halkı bunun olmasını sağlamak için pek çok fedakarlık yaptı” şeklinde konuştu.

Brüksel'deki maliye bakanları toplantısına da değinen Merkel, pek çok teknik ayrıntının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Hollande da “Yunanistan, Euro Bölgesi'nde ve Euro Bölgesi'nde kalmalı da” ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizi

Ukrayna krizi de iki liderin gündemindeydi. Merkel ve Hollande, Minsk II Anlaşması'nda öngörülen ateşkese tam olarak uyulmasını istedi.

Hollande, “Ateşkes pek çok kez ihlal edildi. Artık tüm sınır hattı boyunca riayet edilmeli” dedi.

Anlaşma, Fransa ve Almanya'nın öncülüğünde geçen hafta Minsk kentinde imzalanmıştı. Ancak Ukrayna hükümet güçleri ve ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar nedeniyle ateşkes ihlal ediliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Rusya, Fransa, Almanya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının, salı günü Paris'te bir araya gelerek Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacağını bildirid.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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