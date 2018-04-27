Yunanistan ekonomisi düzelme yolunda

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Yunanistan'ın mali görünümünün hissedilir şekilde düzeldiğini söyledi. Scholz Sofya'daki Avrupa Birliği Maliye Bakanları buluşmasında yaptığı açıklamada, "Görebildiğimiz kadarıyla Yunanistan'a birkaç yıl öncesine kadar olduğundan çok daha iyimser gözle bakılabilir" dedi. Olaf Scholz, "devam etmekte olan kredi programını sona ulaştırılmasının" önemli olduğunu vurguladı.

Borçları krizi ile karşı karşıya kalan Yunanistan 2010 yılından beri uluslararası kredilerle ayakta durabiliyor. Yürürlükteki kredi programına göre Yunanistan Ağustos ayına kadar 86 milyar Euro tutarındaki ek kredilerden yararlanabilecek. Gelişmeler Yunanistan'ın kredileri üst limitine kadar kullanmaya ihtiyaç duymayacağına işaret ediyor. Kredi programının tamamlanmasının ardından Yunanistan'ın taze para ihtiyacını sermaye piyasasından karşılaması öngörülüyor. Yunanistan'ın ortaklarına olan kredi bağımlılığından kurtulmasının ise şüpheli olduğu belirtiliyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Yunanistan'ın büyük reformları başardığını, ancak Atina yönetiminin gayretlerini sürdürmesi ve öncelikle özelleştirmeye hız vermesi gerektiğini söyledi.

Şüpheler kaybolmadı

Yunanistan'a sağlanan toplam 260 milyar euroluk kredi programı sekiz yıl önce başlatılmıştı. Yunanistan 20 Ağustos'tan itibaren sermaye piyasasından borçlanabildiği takdirde Euro Bölgesi'nin tasarruf direktiflerine uymak zorunda kalmayacak. Yunanistan hükümetleri istikrar mekanizmasından yararlanabilmek için ücretlerle emekli aylıklarında önemli kısıntı yapmıştı.

Bulgaristan başkentindeki maliye bakanları buluşmasında birikmiş borçların nasıl azaltılabileceği ve Yunanistan'ın uluslararası denetleme olmadan mali disipline uymasının nasıl sağlanabileceği görüşülüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Euro ülkelerinin yardım programının tamamlanmasından sonra Yunanistan'ın nasıl kontrol edilebileceğini düşünmeleri gerektiğini" söyledi. Zorlama yapılamayacağını belirten Moskovici, "Yunanistan'ı yeniden Euro Bölgesi'nin normal bir üyesi olarak görmek istediklerini" ifade etti. Komisyon üyesi bundan sonra atılacak adımların Haziran ayındaki Euro Bölgesi Maliye Bakanları Grubu toplantısında kararlaştırılabileceğini sözlerine ekledi.

DW,Rtr,dpa/AG, ÖA

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