"Yunanistan Ege'deki 18 adayı silah deposu ve karakol haline getirdi"

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, Ege Denizi üstünde bulunan 18 adanın "Silah deposu ve karakol" haline getirildiğini iddia etti.

Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım Sözcü'den Başak Kaya'ya konuştu. Yalım, Kardak krizi sırasında düşen Yunan helikopterinde hayatını kaybeden üç Yunan deniz subayı için 29 Ocak 2017'de, Kelemez (Kalimnos – Kilimli) adasında anma töreni yapıldığını da açıkladı.

Yalım şunları söyledi:

"Biz içeri atıyoruz"

Yunanistan, Kardak krizinde görev alan subaylar için her sene geniş katılımlı anma törenleri düzenliyor.

Bizim Kardak kahramanı SAT komandolarının ise başına gelmeyen kalmadı. Poyrazköy mevkiinde kazılar yapılırken Erdoğan, “Allah aşkına günlerdir çukurlardan çıkarılan bu bombalar, silahlar, haritalar neyin nesi?” diyordu. Kardak kahramanları subaylarımız, Poyrazköy, Balyoz gibi kumpas davalarında içeri tıkılıp tutsak edildi.

"Adalar silah deposu"

İşgal edilen adalara Yunan SAT komandoları ve Yunan askerleri yerleştirildi. Kardak kayalıklarının 2 mil batısında bulunan Kalalimnoz adası olmak üzere 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı Yunan askerine teslim edildi. Adalarımıza Yunan askerleri ile birlikte top ve uçaksavar gibi ağır silahlar yerleştirildi. Mühimmat deposu haline getirilen adalarımız, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yapacağı askeri harekât için ileri karakol haline dönüştürüldü.

"Kelemez'e mühimmat yığıldı"

"Kardak kayalıklarının hemen arkasında, bizim Büyükada büyüklüğündeki Kelemez adası var. Oraya Yunan askerleri ile birlikte top ve uçaksavar gibi ağır silahlar yerleştirildi, mühimmat yığıldı. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yapacağı bir harekat için ileri karakol oldu. 1996'da Kardak için bütün dünyayı ayağa kaldırırken, şimdi Kardak kayalıklarının hemen arkasında ve 6 millik Türk karasuları içinde olan adada olup bitenlere seyirciyiz."