Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Berlin'e geliyor

Kotzias'ın Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile yapacağı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra AB ve uluslararası gündeme ilişkin başlıkların da ele alınması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, hükümet açıklamasında, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Almanya’dan savaş tazminatı talep etmişti.

Yunan resmi mercilerinin tazminatın kapsamına ilişkin araştırmasının parlamentoya sunulduğu, üst düzey hukukçuların Almanya'dan ne şekilde tazminat talep edebileceğini incelediği bildirilmişti.

Brüksel ile Atina arasında yaşanan borç tartışması, Yunanistan'a borç veren ülkelerin başında gelen Almanya'yı da yakından ilgilendiriyor.

Tsipras hükümetinin Moskova ile iyi ilişkileri savunması, Yunanistan'ın konumunu Ukrayna krizi açısından da önemli kılıyor.