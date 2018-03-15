Yunanistan DHKP-C şüphelisi Secer'i iade etmiyor

Yunan mahkemesi, Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Atina'da yapılan bir polis operasyonunda gözaltına alınan Halaz Secer'in Türkiye'ye iade edilmemesine karar verdi.

Yunanistan'da yasa dışı patlayıcı bulundurmak ve terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan ve hâlen cezaevinde olan 21 yaşındaki Secer, DHKP-C üyesi olmakla suçlanan dokuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından biri. DHKP-C, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Yunan mahkemeleri daha önce 48 yaşındaki Naci Özpolat ve 60 yaşındaki Mehmet Doğan için yapılan iade taleplerini de reddetmişti.

Mahkeme, Secer'in Türkiye'ye dönmesi hâlinde hayatının tehlikeye girebileceğine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Secer hakkında Türkiye'nin yönelttiğii protestoya katılım ve pankart hazırlama gibi suçlamaların Yunanistan'da suç unsuru olmadığını belirtti.

Mahkeme savcılığın tavsiyesine uydu

Duruşmanın ardından cezaevine dönen Secer, mahkemedeki ifadesinde herhangi bir terör örgütü üyesi olmadığını söyledi. Türkiye'deyken ücretsiz eğitim çağrısı yapılan protestolara katıldığını belirten Secer, aktivistliği nedeniyle 17 yaşından beri üç kez gözaltına alındığını ifade etti. Secer, gözaltı süreçlerinin her birinde darp edildiğini öne sürdü.

Yunan savcı Uranya Stathea da mahkeme heyetine şüphelinin iade edilmemesi yönünde görüş bildirmişti. Savcı, Secer'e yönelik Türkiye'nin iade talebinde "2007'den beri terör örgütü kurup yönetmek" gibi bir suçlama olduğunu ancak şüphelinin söz konusu tarihte 10 yaşında olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın Atina ziyaretinden yaklaşık 10 gün önce gözaltına alınan dokuz şüpheli; Yunanistan'da "suç örgütüne üye olmak", "patlayıcı malzeme sağlayarak terörle bağlantılı eylemlere karışmak" ve "yasa dışı ateşli silah bulundurmakla" suçlanıyor.

DW,AP/CÖ,BK

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