Yunanistan devlet uçağını da satıyor

Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan ‘devlet uçağı’ satıyor. Yunan hükümeti kullanımındaki jetlerden birini satacağını, diğer ikisini de hava kuvvetlerinin kullanımına açacağını duyurdu.

Milliyet gazetesinin haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, “13 yolcu kapasiteli Embraer uçak satılacak. Elde edilen para silahlı kuvvetler için harcanacak” denildi. Hükümetin kullanımındaki ikinci bir Brezilya yapımı Embraer uçağın, hava kuvvetlerinin eğitim amaçlı kullanımına açılacağı da belirtildi.

Yunan hükümeti elindeki 3. uçak olan Amerikan Gulfstream’i ise resmi ziyaretlerde kullanacak. Ancak bu son uçağın da “ordu uçaklarının yıpranmaması için” sık sık hava kuvvetleri tarafından kullanılacağı belirtildi.

Ekonomisini ayakta tutabilmek için Avrupa Birliği ve IMF yardımlarına bakan Yunanistan, bir taraftan savunma harcamalarını keserken, diğer taraftan özelleştirmeler ve devlet mallarının satışından 19 milyar euro ‘bulmaya’ çalışıyor.