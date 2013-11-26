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Yaşam

Yunanistan dediler, Bodrum'a bıraktılar

Bodrum'da Yunanistan'ın Kos Adası'na yasa dışı yollardan göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 Nolu bot ekipleri çalışma başlattı.

26 Kasım 2013 09:38

Bodrum'da yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 12 kaçak ve bir organizatör yakalandı. Kaçakların daha önce Yunanistan diye Bodrum'a bırakıldığı, bugünde İtalya'ya gittiklerini sandıkları öğrenildi.

 

Bitez'den çıkan 'Sea' isimli 7 metre uzunluğundaki sürat botuna operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada Suriye uyruklu 12 kaçak ve bir organizatörü yakaladı. Sahil Güvenlik Botuna alınan kaçaklar ifade işlemleri için Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Kaçakların getirilişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan organizatör, "Kendime iş bulmak için karşıya gidiyordum. Burada hayat yok. Kaptan ben değildim, kaptan içlerinde" dedi.

 

Kaçakların işlemleri tamamlandıktan sonra Muğla Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderileceği organizatörün ise adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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